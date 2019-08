Guerra valutaria, il bersaglio di trump non è la Cina ma la Fed Per la seconda estate consecutiva, ecco che<a uuid="ACTouDd" target="" channel="SoleOnLine5" url="" type="articolo"> Trump</a> agita il feticcio della guerra valutaria. È un feticcio perché il presidente di un Paese la cui valuta è una moneta internazionale non ha alcuna ragione economica per volere una guerra valutaria di Donato Masciandaro

Per la seconda estate consecutiva, ecco che Trump agita il feticcio della guerra valutaria. È un feticcio perché il presidente di un Paese la cui valuta è una moneta internazionale non ha alcuna ragione economica per volere una guerra valutaria. Ma questo non vuol dire che una guerra valutaria non ci possa essere: perché se il presidente ragiona non pensando al suo Paese, ma al proprio tornaconto, quantomeno minacciarla può essere molto conveniente. Soprattutto per mettere pressione sulla Fed.

Nei giorni scorsi la Cina ha lasciato che sul mercato il tasso di cambio del renminbi scivolasse verso livelli particolarmente bassi, superando la soglia psicologica di 7 renminbi contro 1 dollaro. L’andamento del cambio è stato l’ennesimo pretesto per il presidente Trump per accusare Pechino di aver dichiarato una guerra valutaria e successivamente aggredire verbalmente la Fed, colpevole a suo dire di non mettere in atto una politica monetaria espansiva, da usare come antidoto contro la presunta manipolazione valutaria cinese.

Ma cosa s’intende per guerra valutaria?

È quando un Paese decide di sfidare il “trilemma” della politica economica: con mercati finanziari globali e integrati, una nazione non può godere allo stesso tempo di autonomia della politica monetaria, controllo dei tassi di cambio e completa apertura ai movimenti dei capitali. Ogni scelta nel senso di un maggior attivismo in una delle tre politiche – per esempio influenzare il tasso di cambio – implica minori gradi di libertà almeno in una delle rimanenti due.

Ma una guerra valutaria conviene?

In generale no, perché in termini squisitamente economici sono molto rischiose, in quanto tendono a produrre vittorie di Pirro. Per almeno due ordini di ragioni.

1 Oggigiorno l’efficacia stessa di una politica valutaria è tutta da dimostrare. I movimenti di breve periodo dei prezzi finanziari, incluse le monete, dicono sempre meno. Sperare in effetti automatici e immediati del cambio sull’economia reale è sempre più un concetto sfuggente. L’economia reale è fatta da catene di creazione del valore, reali e finanziarie; tanto più la catena è internazionale, tanto più gli effetti di variazione nel valore relativo tra valute sono tutt’altro che scontati.