Guerra valutaria Cina-Usa: Lagarde, stai attenta

In un articolo pubblicato il 23 marzo 2009 (Quarterly Review della Bank for International Settlements 41/2009), pochi giorni prima della riunione del G20 a Londra, nel pieno della grande crisi finanziaria, l’allora governatore della People’s Bank of China (la Banca Centrale della Cina), Zhou Xiaochuan, pose il tema non nuovo nel dibattito economico, era quello della vulnerabilità e intrinseca instabilità di un sistema monetario in cui viene adottata come valuta internazionale di riserva una moneta nazionale la cui offerta, e il cui valore, risente inevitabilmente degli obiettivi nazionali di policy perseguiti dalle autorità nazionali di emissione.

L’articolo propugnava un graduale passaggio all’adozione dei Diritti speciali di prelievo dell’Fmi come base di una valuta di riserva internazionale di tipo sovranazionale e quindi di una gestione della liquidità internazionale maggiormente affidata a una istituzione globale come il Fondo monetario internazionale. Il richiamo esplicito era all’idea del “bancor” di John Maynard Keynes, idea che fu sconfitta quando nel dopoguerra si posero le basi del sistema di Bretton Woods. La richiesta di apertura di un ampio dibattito internazionale sul tema non fu colta perché interpretata meramente come una sfida al ruolo del dollaro e al privilegio, da alcuni considerato eccessivo, che questo ruolo assicura agli Stati Uniti nella governance economica globale.

Sono passati dieci anni e oggi sembra di essere in un’altra era. Allora il disequilibrio globale risiedeva nel grande surplus commerciale cinese i cui proventi in dollari venivano utilizzati per parte importante per finanziare il grande deficit commerciale americano. Sostanzialmente, il risparmio cinese finanziava i consumi americani che a loro volta sostenevano le esportazioni cinesi. Nel pieno della crisi finanziaria del 2009, un elemento centrale del contendere era, quindi, il modo di eliminare gli squilibri suddetti e, per la Cina, era importante evitare una forte svalutazione delle sue enormi riserve in dollari. L’obiettivo, tuttavia, sembrava essere quello di trovare un sistema cooperativo in un mondo in cui gli equilibri economici globali stavano rapidamente cambiando.

Oggi il surplus commerciale cinese si è praticamente azzerato e siamo nel mezzo di una guerra commerciale che appare sempre più come una prima fase di un confronto strategico per il predominio economico piuttosto che come ricerca di riequilibrio delle bilance commerciali, che sostanzialmente dipendono dai deficit di bilancio. E preoccupano i primi ostacoli posti allo scambio internazionale di input intermedi ad alto contenuto tecnologico (vedi il caso Huawei) perché pongono in discussione le global supply chain su cui si è fondata fino a oggi la globalizzazione dell’economia. Ma se questa sarà l’evoluzione del confronto strategico tra Stati Uniti e Cina, la sua prossima fase rischia di essere una guerra valutaria.

Attualmente, più del 60% delle riserve delle banche centrali del mondo sono in dollari, e circa l’80% del commercio mondiale è fatturato in dollari. Soprattutto, intorno al dollaro come valuta internazionale è costruita l’infrastruttura finanziaria internazionale e molta parte del sistema internazionale di pagamenti, come la rete euro-americana Swift (Society for worldwide interbank financial telecommunication). Inoltre, parte delle sanzioni economiche internazionali già passano e in futuro