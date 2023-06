Guida all'8xmille: come firmare e perché scegliere la Chiesa cattolica

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Un semplice gesto che alimenta la speranza di tante persone. È la firma dei contribuenti che decidono di destinare l' 8xmille alla Chiesa cattolica. Non è una “tassa in più” ma una quota corrispondente all'8xmille del gettito complessivo dell'Irpef (l'imposta sul reddito delle persone fisiche) che consente di realizzare migliaia di progetti caritativi in Italia e nei Paesi in via di sviluppo.

“Chi firma, – afferma il responsabile del Servizio per la promozione del sostegno economico alla Chiesa cattolica, Massimo Monzio Compagnoni – è protagonista di un cambiamento, offre sostegno a chi è in difficoltà ed è autore di una scelta solidale, frutto di una decisione consapevole, da rinnovare ogni anno”.



Sono 11.795.699 i contribuenti che hanno scelto di destinare l'8xmille alla Chiesa cattolica (dati Ministero Economia e Finanze relativi alle dichiarazioni 2021 - redditi 2020), una percentuale elevatissima pari al 70,37% sul totale delle scelte. Milioni di firme che si traducono in migliaia di progetti che, ogni anno, diventano realtà secondo tre direttrici fondamentali di spesa: culto e pastorale, sostentamento dei sacerdoti diocesani, carità in Italia e nei Paesi più poveri del mondo.

Su 1.003.206.395,65 di euro ripartiti nel 2023, 403 milioni sono stati destinati al sostentamento del clero, per garantire una remunerazione dignitosa a tutti i sacerdoti italiani, poco più di 352 milioni sono stati assegnati alle 227 Diocesi italiane per le attività di culto, pastorale, edilizia di culto e beni culturali e 243 milioni per le iniziative caritative.



CHI PUÒ DESTINARE L'8XMILLE

Tutti possono firmare, sia coloro che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi, sia quelli che sono esonerati. Quest'ultimo è un gruppo che, negli ultimi anni, ha registrato un costante aumento. Su 41 milioni di contribuenti, infatti, sono ben 11 milioni coloro che non sono obbligati a presentare la dichiarazione e che, nella maggior parte dei casi, non esercitano più il diritto di scelta.

Una platea numerosa che può destinare l'8xmille tramite l'utilizzo di un'apposita scheda, scaricabile dal sito dell'Agenzia delle Entrate, da consegnare entro il 30 novembre 2023.



PERCHÉ FIRMARE

La destinazione dell'8xmille permette al cittadino di comunicare allo Stato in che maniera vuole che sia impiegata una parte delle risorse derivanti dalle entrate fiscali (l'8xmille del gettito complessivo Irpef). È una quota che viene comunque destinata e ripartita in proporzione alle preferenze di chi ha firmato.



PERCHÉ SCEGLIERE LA CHIESA CATTOLICA

Destinare l' 8xmille alla Chiesa Cattolica significa compiere un gesto d'amore che non fa sentire bene solo chi lo riceve ma anche chi lo compie. È una scelta che si traduce in una miriade di interventi, resi possibili da migliaia di volontari, sacerdoti, religiosi e religiose che quotidianamente condividono i propri sforzi per offrire conforto e sostegno ai più fragili.



COME VIENE IMPIEGATO DALLA CHIESA CATTOLICA

Il dettaglio degli interventi, descritto sul sito 8xmille.it alla voce “rendiconto” , sintetizza l'impegno della Chiesa cattolica che, grazie alle firme, oltre al sostentamento dei sacerdoti e alla salvaguardia del patrimonio architettonico per il culto, garantisce conforto e assistenza a chi ha bisogno.



Come accade alla Casa della Carità di Seregno che offre ospitalità ai senza fissa dimora, alla mensa delle Parrocchie solidali di Brindisi, rivolta a quanti sono a rischio di esclusione sociale o a Casa Santa Elisabetta, un condominio solidale nel cuore di Verona per donne sole con minori. Ad Albano Laziale la squadra del Centro di ascolto diocesano è un punto di riferimento per chi ha bisogno di assistenza alimentare mentre a Roccella Jonica i migranti trovano orientamento e accoglienza grazie all'impegno delle forze in campo coinvolte nella macchina dei soccorsi.

Le firme si concretizzano pure in occasioni per allargare il raggio d'azione di iniziative locali che nell'8xmille trovano nuova linfa e diventano modelli economici da imitare come Opera Seme Farm, una filiera etica che, nel Salento, genera valore ed occupazione.

Le scelte contribuiscono, ogni anno, anche a restituire alle comunità molti tesori dimenticati, continuando a tramandare arte e fede alle generazioni future; ne è un esempio significativo la chiesa di Santa Maria della Piazza, gioiello romanico di Ancona, sottoposta a restauro conservativo.

Non solo Italia ma anche il resto del mondo. Il sostegno della Chiesa cattolica arriva molto lontano, sotto forma di assistenza, percorsi formativi e cure mediche dove c'è più bisogno. Come a Tosamaganga, in Tanzania, dove tramite le firme la speranza è giunta in corsia e tante giovani mamme possono partorire con serenità.

La firma è, dunque, servizio al prossimo e trasparenza. La Chiesa cattolica ogni anno si affida alla libertà e alla corresponsabilità dei fedeli e dei contribuenti per rinnovarla, a sostegno della sua missione.