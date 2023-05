Guida assistita, il segretario ai Trasporti attacca Tesla: non la chiami Autopilot

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

La guida assistita di Tesla torna nel mirino delle autorità. E questa volta non è un funzionario o un consulente ma il segretario ai Trasporti dell’Amministrazione Biden. Secondo Pete Buttigieg, Tesla non dovrebbe chiamare il suo sistema di guida assistita di livello 2+ Autopilot semplicemente perché le auto prodotte dal costruttore di Austin, Texas non possono guidare da sole. Il ministro, che è stato candidato alle primarie del Partito democratico (il primo apertamente omosessuale e se poi fosse stato eletto sarebbe stato, a 38 anni, il più giovane presidente degli Stati Uniti) ha affermato di essere preoccupato per la commercializzazione del sistema da parte di Tesla. Il produttore di auto elettriche è sotto inchiesta da parte del suo dipartimento in relazione a numerosi incidenti in cui il conducente ha perso il controllo del veicolo, che hanno causato almeno 14 morti.



«Non credo che una funzionalità possa essere chiamata, ad esempio, Autopilot, quando le istruzioni scritte in piccolo dicono che devi avere le mani sul volante e gli occhi sulla strada in ogni momento», ha dichiarato Buttigieg in un’intervista a The Associated Press. La National Highway Traffic Safety Administration, agenzia che fa parte del ministero di Buttigieg, ha inviato squadre investigative a più di 30 incidenti dal 2016 in cui le Tesla sospettate di operare con l’Autopilot hanno investito pedoni, motociclisti e veicoli di emergenza parcheggiati. Le indagini fanno parte di un’inchiesta più ampia dell’NHTSA su più casi di Tesla che utilizzano il pilota automatico e si schiantano contro veicoli di emergenza parcheggiati.

Loading...

L’NHTSA è diventata più aggressiva nel perseguire problemi di sicurezza con Tesla nell’ultimo anno, annunciando molteplici richiami e indagini. La casa guidata dal ceo Elon Musk non ha voluto commentare. La casa texana ha sempre sostenuto che l’Autopilot può mantenere un’auto nella sua corsia e lontano dai veicoli che la precedono, mentre la guida completamente autonoma può svolgere la maggior parte delle attività di guida. Tesla raccomanda ai proprietari che devono essere sempre pronti a intervenire. Ecco cosa sostiene sul suo sito alla voce Autopilot, Enhanced Autopilot e Full Self-driving (che comunque sono pacchetti optional che valgono fino a 15mila dollari in più): «L’Autopilot, l’Autopilot potenziato e il Full Self-driving richiedono un conducente completamente attento, che ha le mani sul volante ed è pronto a prendere il controllo in qualsiasi momento. Sebbene queste funzionalità siano progettate per diventare più efficaci nel tempo, quelle attualmente abilitate non rendono il veicolo autonomo».

E però Buttigieg ha affermato che il Dipartimento dei trasporti riterrà Tesla o qualsiasi altra società responsabile del rispetto degli standard di sicurezza federali. «È molto importante essere molto obiettivi. Ogni volta che un’azienda fa qualcosa di sbagliato o un veicolo deve essere richiamato o un progetto non è sicuro, noi ci saremo». Nell’intervista Buttigieg ha affermato che i veicoli a guida autonoma hanno un enorme potenziale per ridurre le quasi 40mila morti all’anno sulle strade statunitensi, un livello che ha definito inaccettabile. Ma ha detto che la tecnologia non è ancora matura. A questo proposito hanno fatto discutere di recente le affermazioni del portavoce del gruppo cinese BYD, il più grande produttore del mondo di automobili elettrificate (a batteria e ibride plug-in): «Pensiamo che la tecnologia di guida autonoma completamente separata dagli esseri umani sia molto, molto lontana e praticamente impossibile».

Intanto l’NHTSA sta mettendo sotto pressione l’Autopilot di Tesla. A febbraio, l’agenzia ha spinto al “richiamo” di 363.000 veicoli perché il sistema avrebbe potuto infrangere le leggi sul traffico. Il problema è stato apparentemente risolto con un aggiornamento software online. Musk ha affermato ancora una volta che quest’anno prevede di produrre veicoli completamente autonomi, un impegno reitera da anni. Il sistema è in fase di test su strada grazie a 400mila proprietari di Tesla. Ma l’NHTSA ha affermato che il sistema può compiere azioni non sicure come andare dritto in un incrocio da una corsia di sola svolta, passare con il semaforo giallo o non recepire i cambiamenti del limite di velocità.