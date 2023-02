Guida autonoma, centro di ricerca in Italia di Jaguar Land Rover

Ascolta la versione audio dell'articolo

dall’inghliterra all’Italia con un po’ di Silicon Valley. Jaguar Land Rover scommette sul nostro Paese aprendo un Engeneering Hub dedicato allo sviluppo di sistemi di assistenza alla guida e delle tecnologie di guida autonoma di prossima generazione, basate sull’intelligenza artificiale.

Il centro di ricerca del gruppo britannico è uno dei tre nuovi siti, assieme a Spagna e Germania, che vedranno impiegati in totale oltre 150 ingeneri.

I nuovi centri di progettazione nasceranno grazie alla recente partnership strategica con nVidia, famosa per la produzione di schede grafiche avanzatissime, sistemi di virtualizzazione all’avanguardia e soluzioni automotive, e andranno a integrarsi all’attuale network di divisioni progettuali del gruppo in Europa e nel mondo. I nuovi centri di ricerca nascono per supportare la strategia “Reimagine” di Jaguar Land Rover che vedrà, a partire dal 2025, proporre esclusivamente modelli elettrici basati su una piattaforma software-defined, in grado di offrire sistemi automatizzati per la sicurezza attiva, il parcheggio e l’assistenza alla guida. Le vetture offriranno inoltre funzionalità di intelligenza artificiale, tra cui il monitoraggio del conducente e degli occupanti, oltre a funzioni avanzate di visualizzazione dell’ambiente attorno al veicolo. La sede fisica del nuovo Engeneering Hub sarà a Bologna ma gli ingegneri lavoreranno da tutto il territorio nazionale, condividendo dati e informazioni grazie a strumenti evoluti forniti da Nvidia. A livello globale, questa innovativa iniziativa vedrà infatti collaborare tra loro team di specialisti in un modello di lavoro basato sul remote working da diverse sedi in tutto il mondo.