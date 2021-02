Guida autonoma, powertrain ibridi, interfacce intelligenti: cosa volere di più? Abbiamo provato la nuova ammiraglia hi-tech Mercedes Classe S: questo il racconto del nostro test drive. di Mario Cianflone

Abbiamo provato la nuova ammiraglia hi-tech Mercedes Classe S: questo il racconto del nostro test drive.

Un'accelerazione forte verso la tecnologia e una serie di innovazioni che rappresentano un punto di svolta definitivo. Una su tutte: l'auto si parcheggia da sola con un'app. È un cambiamento radicale e profondo quello che propone la nuova generazione di Mercedes Classe S.

Non c'è da stupirsi visto che si tratta di u modello che rappresenta da 50 anni lo stato dell'arte automobilistico della stella a tre punte, quello che storicamente ha portato al debutto tecnologie rivoluzionarie (l'Abs nel 1978, per esempio), poi rese disponibili per tutti.

Adesso la settima generazione (W 223) conferma la sua vocazione di ammiraglia hi-tech e torna a sfidare le rivali storiche: Bmw Serie 7 e Audi A8.

Siamo andati a guidarla (anche se il posto migliore è quello del passeggero posteriore) a Stoccarda, su strade e autostrade e anche nella pista del centro prove di Immendingen per vedere sul campo come si destreggia con la guida autonoma di livello 3 (ammessa in Germania in alcune strade). Questo è il racconto del nostro test drive.

Per cominciare abbiamo visto come parcheggia da sola, senza conducente a bordo, e si riconsegna nelle mani del proprietario. Già questo basterebbe per rimanere stupiti. Lo stile della carrozzeria, morbidamente classico, è aderente al design minimal delle ultime Mercedes. Ovviamente le dimensioni sono notevoli: è lunga 5,18 metri, ma la versione Lwb sfiora i 5,29 metri.