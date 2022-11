Guida autonoma, Stellantis accelera e acquisisce la startup aiMotive

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Stellantis ha acquisito aiMotive, startup che opera nello sviluppo di soluzioni avanzate per l’intelligenza artificiale e di software per la guida autonoma. «Questa acquisizione - sottolinea una nota della società - migliora la tecnologia core per la guida autonoma e l’intelligenza artificiale di Stellantis, amplia il suo bacino di talenti a livello globale e potenzia lo sviluppo a medio termine della nuova piattaforma Stla AutoDrive».

aiMotive opererà come consociata di Stellantis, preservando quindi il suo spirito di start-up Il fondatore László Kishonti continuerà a guidare l’azienda come ceo di aiMotive.

Loading...

La sede centrale di aiMotive si trova a Budapest, Ungheria, mentre gli uffici sono situati in Germania, Stati Uniti, Giappone, con oltre 200 dipendenti altamente specializzati in tutto il mondo, tra cui ingegneri con competenza sull'intelligenza artificiale avanzata e sulla guida autonoma.

Auto senza conducente al via: dal 14 luglio la guida automatica non è più fuorilegge

«L’acquisizione dell'eccellente tecnologia per la guida autonoma e l'intelligenza artificiale di aiMotive segna un contributo importante nel processo per divenire un'azienda tecnologica di mobilità sostenibile - ha affermato Yves Bonnefont, chief software officer di Stellantis -. Lo spirito della startup e l'autorevole competenza di aiMotive daranno slancio per raggiungere gli obiettivi del nostro piano Dare Forward 2030».

Stellantis, si apprende, creerà un Consiglio di Amministrazione per monitorare aiMotive e per preservare la sua logica di startup impegnata in soluzioni di innovazione rapida. Il team di aiMotive collaborerà fianco a fianco con i team Stellantis sulla guida autonoma e sull'intelligenza artificiale. Il completamento dell'acquisizione è soggetto alle abituali condizioni di chiusura, incluso il soddisfacimento dei requisiti antitrust.