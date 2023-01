Guida completa per acquistare, mantenere e rivendere un'auto d'epoca

La FERRARI 246 Dino GT.

Per chi volesse portare la propria passione in pista, le Alfa Romeo 1750 GTA sono state realizzate a Settimo Milanese da Autodelta, assorbita dall'Alfa come produttore ufficiale di auto da corsa negli anni Sessanta: motore a quattro cilindri da 1.985 centimetri cubici, iniezione indiretta twin spark Spica con una potenza di 210 cavalli a 7.500 giri/minuto e una velocità massima di 230 chilometri orari. Il modello pesa solo 940 chili ed è un'evoluzione della versione GTA. A tutta velocità, la GTAm ruggisce come un animale selvatico messo all'angolo ed è facile distinguerla dai cerchioni più robusti della versione normale, che devono sostenere gli pneumatici da corsa. Nonostante siano state prodotte solo 40 vere GTAm, che passano di mano in mano per cifre astronomiche, si trovano buone repliche (e in questo i britannici da Alfaholics sono specialisti) a un centinaio di migliaia di euro. Se per voi provenienza certa e storicità dell'auto sono fondamentali, una GTAm Alfa Romeo originale, prodotta da Autodelta, ha un valore indiscutibile.

ASTON MARTIN DB2/4 del 1954.

«Quando acquistate, cercate di essere pragmatici», consiglia Max Girardo, un'autorità nel campo della fornitura di auto per clienti internazionali che si divide tra Torino e il Regno Unito. Girardo ha lavorato per una decina d'anni con RM Sotheby's come principale banditore d'asta e poi a capo delle operazioni a livello europeo, prima di fondare, nel 2016, la propria attività di intermediazione Girardo & Co. Il suo consiglio è chiaro: «Comprate sempre il meglio di quel che potete permettervi, che si tratti di una Fiat 500 o di una Ferrari California Spider». Per quanto riguarda le scelte dettate dal cuore più che dalla mente, è un po' più scettico di Tyrrell. «Non fatevi mai prendere troppo dall'emozione», avvisa. «Magari volevate a tutti i costi una Fiat Dino blu e vi affrettate a comprarla, per poi scoprire che ha una botta sul motore e non funziona».

BMW 2000.

Girardo spiega che al momento «c'è un grande movimento di auto anni Novanta e Duemila. Perché magari a 18 anni, appena patentati, desideravate una Renault Clio Williams, ma ai tempi non potevate permettervela». Non c'è da stupirsi che indichi la Ferrari per un investimento sicuro. «È un marchio a cui tutti aspirano. Per una Ferrari 348 riavrete la cifra che avete pagato; una 599 Fiorano o una 612 non perdono mai valore. Poi, c'è attenzione per le supercar moderne, come la Ferrari Enzo o la Porsche Carrera GT». Da ultimo, sottolinea che proprio adesso potrebbe essere il momento giusto per acquistare l'auto classica dei sogni. I timori di una recessione con alti tassi di interesse tengono invariati i prezzi. «Il mercato è molto stabile», assicura. Vale la pena di pensarci.