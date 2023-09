Guida: «Comunità disgregate e territori abbandonati, ecco dove si annida la criminalità giovanile»

Blitz a Caivano, sequestrate droga e armi

Il dolore per la morte di Giogiò

Anche l'omicidio del musicista Giovanbattista Cutolo in piazza del Municipio per mano di un diciassettenne dei Quartieri Spagnoli ha turbato la comunità di Nisida: «Ne abbiamo parlato e insieme abbiamo deciso che dovessimo partecipare a quel dolore. Per questo ero presente ai funerali di Giogiò, anche in rappresentanza dei ragazzi dell'istituto, in segno di condivisione dello strazio dei genitori della vittima, ma anche con la consapevolezza di come quanto accaduto travolgerà la vita dell'omicida, un altro minore».

Parco Verde, da Fortuna Loffredo alle due cuginette stuprate

Guida, che dal 1999 è direttore di Nisida e dirige dal 2006 il Centro europeo di studi sulla devianza e il disagio giovanile, con sede nell’istituto napoletano, è fra i maggiori esperti del settore. Quando parla di criminalità minorile misura le parole e, approfondendo la questione, abbassa i toni: riflettendo su Caivano, parte dalla vicenda della piccola Fortuna Loffredo, stuprata e gettata nel vuoto dall'ottavo piano di uno degli stabili del Parco Verde. Era il 24 giugno 2014. «C'è stato un momento in cui in queste periferie in tanti hanno cominciato a voltarsi dall’altra parte, ritenendo che certi fatti non li riguardassero personalmente. Il problema era delle famiglie, della scuola, della polizia, dei servizi sociali. È mancata, invece, e manca la comunità, mancano valori condivisi. Si è disgregata la socialità e ora bisogna curarla, ricostruirla. Ci sono diversi modi per farlo, io ad esempio sono coinvolto nell'esperienza del Patto educativo per la città metropolitana di Napoli, lanciato dall’arcivescovo don Mimmo Battaglia. Da due anni interveniamo in alcune zone marginali come Forcella, Soccavo, Ponticelli, cercando di ricomporre la rete sociale, mettendo insieme, intorno a un bisogno comune, tutte le realtà positive che pure in questi quartieri ci sono. C'è il degrado, la delinquenza, la povertà educativa, ma anche l'impegno di associazioni, gruppi, istituzioni che hanno voglia di fare, di cambiare le cose».

Una rete sociale per rispondere ai bisogni della gente

E ritiene Guida che anche a Caivano vadano intercettate e riscoperte tutte le realtà che lottano contro quello che chiama «il male di vivere», quel degrado che si è diffuso nel territorio e che «alimenta la rabbia di tanti giovani. Possibile - si chiede - che padre Praticiello sia l'unico a incarnare e a esprimere i bisogni di un’intera comunità, che non ci siano altri, servizi sociali, associazioni, cittadini, in grado di prendersi cura delle urgenze della gente? Forse, per cominciare serve individuare e valorizzare quelle realtà, anche le più piccole, e creare una rete, un tessuto sociale nuovo. Le periferie hanno bisogno tutte di attenzione e di cura, hanno bisogno di fare comunità».

Caivano, don Patriciello: "Topi si sentono stanati, ma torneranno"

«Prima di pensare di punire i minori, prendiamocene cura»

Certo, ora Caivano ne ha bisogno di più. «Ha bisogno di una risposta immediata all’emergenza, anche con un maggiore presidio, va bene. Ma non è questa la soluzione definitiva. Il quartiere dovrà tornare a vivere di vita propria, costruendo nuove forme aggregative e una nuova identità che non si identifichi con i disagi e i malesseri del quartiere. Bisogna restituire dignità alle persone e ai luoghi, riscoprirne la bellezza. Che non è lo sfarzo, lo sfoggio, il tanto, l’inutile, ma la cura, l’antidoto a ciò che è davvero brutto e produce degrado. E il degrado – avverte, infine, Guida - è il terreno ideale per favorire la criminalità. Prima di pensare di punire i minori, prendiamocene cura, diamo servizi, accudimento, attenzione all’infanzia e alle famiglie, perché è già intorno ai tre anni che iniziamo a perdere i nostri ragazzi».