Pensioni 2021, ecco la Guida facile Le novità e le regole fondamentali per orientarsi nel mondo della previdenza in una guida del Sole 24Ore in edicola il 20 gennaio 2020

1' di lettura

Con la legge di bilancio approvata a fine dicembre non è stato rivoluzionato il sistema previdenziale, ma sono stati confermati o potenziati alcuni strumenti che consentono di ammorbidire i requisiti standard effetto della riforma Fornero. Si tratta, ad esempio, del contratto di espansione, dell'isopensione, dell'Ape sociale o di opzione donna, nonché della nona salvaguardia. Scivoli o pensionamenti anticipati che consentono di smettere di lavorare fino a sette anni prima di raggiungere i 67 anni di età richiesti per la pensione di vecchiaia o i 42 anni e 10 mesi di contributi per quella anticipata riservata agli uomini.



Nella Guida facile Pensioni 2021, in edicola il 20 gennaio, vengono illustrati caratteristiche e requisiti di questi strumenti, nonché tutte le principali informazioni necessarie per orientarsi nel sistema previdenziale: dalle modalità di calcolo dell'importo degli assegni alla loro rivalutazione nel tempo, le opzioni disponibili per valorizzare al meglio i contributi versati in più gestioni, le possibilità di riscattare gli anni di studio o recuperare eventuali periodi senza contribuzione, le conseguenze derivanti dall'applicazione dei minimali e dei massimali.

Un capitolo della guida è dedicato alla previdenza complementare, importante per integrare l'importo futuro della pensione, ma anche vantaggiosa dal punto di vista fiscale e utilizzabile, in caso di necessità, come scivolo di 5 o 10 anni verso la pensione. Tra le novità dell’edizione di quest'anno, la check list dei controlli da effettuare per prepararsi alla pensione e le conseguenze previdenziali dell'attività lavorativa svolta all'estero.