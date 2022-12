Guida invernale / Audi A6 Allroad

L'Audi A6 Allroad quattro è una station wagon all terrain strettamente imparentata con la A6 Avant, rispetto alla quale si distingue per alcuni dettagli specifici come la carrozzeria rialzata e la calandra single-frame con listelli verticali, per uno stile che la avvicina al mondo offroad. Il vano bagagli è pratico e versatile con dotazioni funzionali come il set di fissaggio del carico, il portellone posteriore ad apertura automatica e la copertura del vano avvolgibile elettrica. La guida su sterrato è agevolata da un sensore dell'angolo di inclinazione e dal sistema di controllo della velocità in discesa. Mentre l’Adaptive air suspension, con sospensioni pneumatiche, è in grado di abbassare o alzare la carrozzeria mediante la regolazione degli ammortizzatori a seconda delle esigenze. Nello specifico il modello selezionato è la Audi A6 Allroad quattro 45 Tdi 3.0 quattro ultra S tronic, lunga 495 cm, larga 190 cm, alta 151 cm con un bagagliaio da 565 a 1.680 litri. Nella versione 45 Tdi 3.0 quattro ultra S tronic costa 71.900 euro con motorizzazione ibrida diesel di 2.967 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 180 kW/245 cavalli ed una coppia massima di 500 Nm a 1.500 giri/min. La trazione è integrale permanente. Il serbatoio ha una capienza di 63 litri. Le emissioni di CO2 sono di 186 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 6,6 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 250 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 2.020 kg.

