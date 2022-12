Guida invernale / Auto adatte alle allerte meteo

Come viaggiare nel modo più sicuro durante un'allerta meteo? Partendo dal presupposto che in caso di maltempo è consigliato usare l'auto il meno possibile, evitando situazioni di pericolo come il guado di sottopassi o viaggiare durante forti nevicate, scorrendo il listino delle auto nuove ci sono modelli adatti ad affrontare situazioni climatiche complesse. Tra i 15 modelli selezionati si spazia dalla compatta Suzuki Jimny Pro fino a fuoristrada lunghi quasi cinque metri come la Ineos Grenadier.

1/17 3/17 Menu