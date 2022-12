Guida invernale / Cadillac Escalade

La Cadillac Escalade arriva alla quinta generazione e lo fa con un ricco contenuto di dotazioni tecnologiche. Il suv full-size di lusso si presenta con un design moderno profondamente rivisitato, soprattutto nel frontale, pur mantenendo le sue caratteristiche forme squadrate e imponenti. Completamente riprogettata per offrire una migliore dinamica di guida e aumentare ulteriormente lo spazio a disposizione di passeggeri e relativi bagagli, Escalade, anche grazie all'incremento di passo e lunghezza, unitamente a una nuova architettura del telaio e all'adozione della nuova sospensione posteriore, offre un aumento del 40% dello spazio per le gambe nella terza fila di sedili e un volume del bagagliaio di 722 litri (+68%). Gli interni sono caratterizzati dalla consueta ricchezza di materiali di qualità, in abbinamento a una dotazione all'avanguardia. La nuova Escalade introduce soluzioni avveniristiche, tra le quali il primo schermo curvilineo da 38” Oled per auto e il primo sistema audio per auto Akg al mondo, oltre ad una gamma di soluzioni per il comfort e la sicurezza attiva e passiva. Nello specifico il modello selezionato è la Cadillac Escalade Esv 4wd Sport è lunga 577 cm, larga 206 cm, alta 194 cm con un bagagliaio da 1.175 a 4.044 litri. Nella versione Esv Sport costa 142.480 euro con motore a gasolio di 3.000 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 207 kW/277 cavalli ed una coppia massima di 623 Nm a 1.500 giri/min. La trazione è integrale permanente. Il serbatoio ha una capienza di 107 litri. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 6,6 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 180 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 2.804 kg.

