Guida invernale / Mercedes GLE

Il design degli esterni del nuovo GLE esprime forza e carattere, registrando un ottimo dato di aerodinamica per un suv, con un valore di Cx pari a 0,29. Novità assoluta è l’assetto attivo E-Active Body Control con tensione a 48 volt. Grazie a nuovi sistemi di assistenza alla guida è stato nuovamente innalzato il livello di sicurezza attiva. La nuova trazione 4Matic di serie sull’intera gamma offre grande agilità su strada e performance migliori in fuoristrada. L’abitacolo si presenta ancora più spazioso e confortevole, con una terza fila di sedili disponibile a richiesta. Il sistema di Infotainment dispone di schermi più ampi e dell’assistente virtuale Mbux che è anche in grado di riconoscere il movimento di mani e braccia per supportare il comando richiesto. Completamente nuova la gamma di motorizzazioni, con propulsori Diesel, tra i quali un’inedita versione plug-in ad elevata autonomia, affiancati da benzina mild hybrid. Tra questi ultimi spicca il top di gamma AMG. Nello specifico la versione selezionata è la Mercedes-Benz GLE 400 d 4Matic Sport, lunga 492 cm, larga 195 cm, alta 180 cm con un bagagliaio da 630 a 2.055 litri. Nella versione 400 d 4Matic Sport costa 83.500 euro con motore a gasolio di 2.925 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 243 kW/330 cavalli ed una coppia massima di 700 Nm a 1.200 giri/min. La trazione è integrale permanente. Il serbatoio ha una capienza di 65 litri. Le emissioni di CO2 sono di 199 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 5,7 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 245 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 2.265 kg.

