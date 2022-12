Guida invernale / Militem Ferox

Sviluppato sulla base della Jeep Wrangler JL Unlimited, nella sua versione “wide body” Ferōx è ulteriormente evoluto dal punto di vista tecnico grazie agli interventi apportati all'assetto - maggiorato di 2” - ed alle sospensioni performance, unitamente all'utilizzo delle ruote in lega da 20” Black Edition, con pneumatici maggiorati All-Terrain da 35x12,50 R20. La duttilità d'uso di Ferōx è tale da renderlo perfetto sia in città che per viaggiare verso mete di vacanza, esaltando al massimo il senso di avventura di ogni trasferimento. Il nuovo sistema di sospensioni abbinato agli ammortizzatori performance offre una guida estremamente piacevole. La scatola guida di rinvio a due velocità abbinata alla doppia trazione permette di avere sempre il pieno controllo del veicolo. Inoltre il SUV mantiene i 65 sistemi di sicurezza attivi e passivi della Jeep Wrangler JL per viaggiare ovunque nella massima sicurezza. Ferōx mantiene le stesse caratteristiche di versatilità della Wrangler, con hard top in tinta carrozzeria modulare a tre elementi per facilitarne la rimozione. C'è anche la possibilità di avere il soft top con apertura e chiusura elettrica, corredato di finestrini posteriori rimovibili che consentono un'ampia panoramica. Anche le portiere in alluminio possono essere tolte, per dare una sensazione di massimo contatto con l'esterno ed il parabrezza è ripiegabile sul cofano anteriore. Nello specifico la versione selezionata è la Militem Ferōx 3.6L Rubicon, lunga 478 cm, larga 204 cm, alta 195 cm con un bagagliaio da 533 a 1.300 litri. Nella versione 3.6L Rubicon costa 98.850 euro con motore a benzina di 3.604 cc (Euro 6d) capace di erogare una potenza massima di 209 kW/285 cavalli ed una coppia massima di 363 Nm a 4.800 giri/min. La trazione è integrale permanente. Il serbatoio ha una capienza di 81 litri. Le emissioni di CO2 sono di 275 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 9,5 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 160 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 2.150 kg.

