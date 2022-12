Guida invernale / Mitsubishi L200

La sesta generazione del pick-up Mitsubishi abbina prestazioni migliorate sia su strada che in off-road grazie alla funzione di trazione Super Select 4wd II permanente potenziata con la nuova modalità “Off Road” e il sistema “Hill Descent Control” - controllo automatico della velocità in discesa - al comfort e alle caratteristiche tipiche di una vettura, Il punto di partenza della dinamica del nuovo design, il fattore determinante, si trova nel frontale, dove il nuovo L200 esibisce la più recente evoluzione dell'identità visiva Dynamic Shield di Mitsubishi. Il nuovo L200 rimane all'interno della “classe 5 metri” agevolando così il parcheggio e le manovre, e garantendo un peso contenuto. Quest'ultima caratteristica diventa un fattore decisivo per una buona economia di carburante e minori emissioni di CO2, generando così una riduzione dei costi di gestione per i clienti professionisti. Numerose le nuove funzioni di sicurezza, tra cui Multi-around Monitor, Forward Collision Mitigation, Blind Spot Warning system con Lane Change Assist, Rear Cross Traffic Alert e Ultrasonic Misacceleration mitigation System. Nello specifico la versione selezionata è la Mitsubishi L200 Double Cab Diamond Sda At, lunga 531 cm, larga 182 cm, alta 178 cm. Nella versione Double Cab Diamond Sda At costa 42.250 euro con motore a gasolio di 2.268 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 110 kW/150 cavalli ed una coppia massima di 400 Nm a 1.750 giri/min. La trazione è integrale permanente. Il serbatoio ha una capienza di 75 litri. Le emissioni di CO2 sono di 206 g/km. La velocità massima raggiungibile è di 174 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 2.035 kg.

