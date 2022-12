Guida invernale / Nissan X-Trail

Con la quarta generazione X-Trai diventa il primo modello Nissan equipaggiato con le due tecnologie esclusive E-Power E-4orce 4wd. Suv elettrificato a sette posti del mercato, è pensato per le famiglie e per l'avventura. Molte le soluzioni studiate per offrire la massima versatilità; tra queste le portiere posteriori con apertura a circa 90° che rendono facili le operazioni di carico e scarico, l'installazione di un seggiolino per bambini o semplicemente l'ingresso in auto. La seconda fila di sedili si divide in configurazione 40:20:40 con sportello centrale per il trasporto di oggetti lunghi, come ad esempio gli sci, senza dover abbattere uno dei due schienali. Il divanetto posteriore può scorrere in avanti per massimizzare lo spazio del bagagliaio e consentire un facile accesso alla terza fila nella configurazione sette posti. Su X-Trail debutta l'e-Pedal Step, tecnologia già presente su altri modelli elettrificati Nissan che permette di accelerare e rallentare la vettura utilizzando esclusivamente il pedale dell’acceleratore. Nello specifico la versione selezionata è la Nissan X-Trail E-Power E-4orce 4wd 7p N-Connecta, lunga 468 cm, larga 206 cm, alta 172 cm con un bagagliaio da 585 litri. Nella versione E-Power E-4orce 4wd 7p N-Connecta costa 46.470 euro con motorizzazione ibrida benzina di 1.497 cc (Euro 6d) capace di erogare una potenza massima di 157 kW/213 cavalli ed una coppia massima di 525 Nm a 2.400 giri/min. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 55 litri. Le emissioni di CO2 sono di 152 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 7,2 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 180 km/h.

