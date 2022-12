Guida invernale / Subaru Outback

Outback è entrata nella storia oltre vent'anni fa (1995) introducendo per prima il concetto di crossover, a metà strada tra una raffinata station wagon ed un robusto fuoristrada. La sesta generazione prosegue questa storia di successo, il costante sviluppo l'ha portata a trasformarsi in un crossover-suv dinamico in grado di accompagnare i proprietari nella loro quotidianità. L’eccellente dinamismo garantito dalla trasmissione Subaru Symmetrical Awd e dal motore Boxer si uniscono a spazio e comfort a bordo con un’immagine esterna ben rappresentativa di queste funzionalità. La nuova Outback è un “contenitore” dove all'estetica si unisce indissolubilmente la “sostanza”: le più avanzate tecnologie in grado di garantire elevati standard sia in termini di guidabilità che di sicurezza attiva, passiva e preventiva. L'esclusivo sistema EyeSight, di serie su tutti gli allestimenti, è stato oggetto di importanti aggiornamenti ed evoluzioni che lo hanno reso sempre più in grado di supportare il pilota nella guida di tutti i giorni. Nello specifico la versione selezionata è la Subaru Outback Outback 2.5i Premium, lunga 487 cm, larga 188 cm, alta 168 cm a 1.822 litri. Nella versione Outback 2.5i Premium costa 48.750 euro con motore a benzina di 2.498 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 124 kW/169 cavalli ed una coppia massima di 252 Nm a 3.800 giri/min. La trazione è integrale permanente. Il serbatoio ha una capienza di 63 litri. Le emissioni di CO2 sono di 193 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 10,2 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 193 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.664 kg.

