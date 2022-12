Guida invernale / Suzuki Jimny Pro

Jimny Pro è la versione autocarro dell’iconico fuoristrada compatto Suzuki. Il veicolo ripropone lo spirito originario dei suoi inarrestabili antenati, che con il loro peso ridotto, un'agilità eccezionale e la trazione integrale garantiscono da oltre cinquant'anni una mobilità straordinaria anche nelle condizioni più sfidanti. Con l'evoluzione nel tempo di queste caratteristiche in chiave moderna Jimny Pro vanta un'attitudine impareggiabile ad adattarsi a qualsiasi impiego professionale, risultando al contempo il mezzo ideale per accompagnare su ogni terreno - grazie anche alla trazione integrale inseribile 4x4 AllGrip Pro con marce ridotte e all'eccellente capacità di carico - sia i professionisti dell'off-road che gli appassionati della vita all'aria aperta. Ad eccezione delle verniciature speciali BiColor l'unico allestimento in gamma prevede tutti i contenuti di serie senza la necessità di ulteriori optional. Nello specifico la versione selezionata è la Suzuki Jimny Pro Pro 4wd Allgrip, lunga 365 cm, larga 165 cm, alta 171 cm con un bagagliaio da 863 litri. Nella versione Pro 4wd Allgrip costa 24.200 euro con motore a benzina di 1.462 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 75 kW/102 cavalli ed una coppia massima di 130 Nm a 4.000 giri/min. La trazione è integrale permanente. Il serbatoio ha una capienza di 40 litri. Le emissioni di CO2 sono di 173 g/km. La velocità massima raggiungibile è di 145 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.165 kg.

