Guida agli Its: l’alternativa alla laurea che porta subito al lavoro

L’Italia dell'istruzione vanta una piccola eccellenza: gli Istituti tecnici superiori (Its) che offrono percorsi alternativi alla “classica” laurea. Le nostre scuole di tecnologia post diploma registrano, secondo l'Ocse, un tasso di occupazione dell'82% (nella classe 25-64 anni) analogo alle lauree magistrali (83%) e superiore alle triennali (73%). Ma è un'eccellenza poco conosciuta visto che intercettano meno del 2% di tutti gli iscritti a un corso di studi terziario, contro l'86% delle lauree di primo livello e il 12% di quelle di secondo livello. Una forbice che non si registra in nessun altro Paese industrializzato e in un contesto che rimane di forte disoccupazione giovanile.

Confindustria - a fronte dei soli 20mila diplomati usciti in dieci anni di attività degli Its - ha quantificato in almeno 20mila unità il reale fabbisogno annuo di diplomati che servirebbe alle imprese.

Per cercare di colmare questo gap e dare un mano agli studenti e alle famiglie alle prese con la scelta del percorso post diploma il Sole 24 Ore dedica un'intera “Guida agli Its” di 80 pagine in edicola con il quotidiano giovedì 10 ottobre. La pubblicazione traccia il profilo dei 104 Istituti tecnici superiori sparsi nella Penisola, suddivisi in sei aree tecnologiche: efficienza energetica, mobilità sostenibile, nuove tecnologie della vita, made in Italy, beni culturali e turismo, informazione e comunicazione. Racconta, anche attraverso la viva voce dei protagonisti di queste scuole, che percorsi offrono, con quali modalità e con che risultati nel mondo del lavoro. Anche grazie a un legame molto forte con il sistema produttivo e con le esigenze del territorio.

La Guida mette infine a confronto il nostro sistema di Its con alcune esperienze straniere d'avanguardia e valorizza i punti di partnership con le università, compresa la possibilità - dopo il biennio - di aggiungere il terzo anno e conseguire anche la laurea triennale .