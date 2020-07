Guida Lavoro, ecco tutte le nuove regole Mercoledì 8 luglio uno speciale con Il Sole 24 Ore che spazia dallo smart working agli ammortizzatori sociali, dal welfare alla flessibilità

Mercoledì 8 luglio uno speciale con Il Sole 24 Ore che spazia dallo smart working agli ammortizzatori sociali, dal welfare alla flessibilità

1' di lettura

L'emergenza Covid-19 ha determinato molti cambiamenti temporanei al modo di lavorare e alle norme che regolano il rapporto tra azienda e dipendenti. Basti pensare all'attività da remoto che, da possibilità attivata da un numero relativamente limitato di aziende (smart working), è diventata la normalità per milioni di lavoratori (home working). Un cambiamento radicale che influirà sulle modalità di lavoro anche nel post emergenza.

In questa fase, però, le aziende sono ancora alle prese con i protocolli di salute e sicurezza per tutelare i dipendenti dal pericolo di contagio, così come stanno facendo ampio ricorso agli ammortizzatori sociali speciali messi in campo dal Governo per fronteggiare le ricadute negative sul fronte occupazionale.

C'è poi la necessità di fare un tagliando agli accordi da cui dipendono i premi di produttività e i programmi welfare, perché la pandemia ha cambiato da un lato le condizioni di miglioramento delle performance aziendali e, dall'altro, le priorità dei lavoratori.

L'emergenza ha evidenziato inoltre l'esigenza di maggiore flessibilità nel rapporto di lavoro, in termini di luoghi, tempi e anche costi, obiettivi che possono essere raggiunti con gli strumenti normativi già disponibili.

Tutti questi aspetti, e altri ancora, sono affrontati nella guida in edicola con Il Sole 24 Ore mercoledì 8 luglio: un aiuto per orientarsi nelle regole del lavoro durante e dopo il Coronavirus.