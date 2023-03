Guida per le imprese che vogliono puntare sulla diversity

Ascolta la versione audio dell'articolo

Strette tra il soffitto di vetro che impedisce di arrivare in alto e il pavimento appiccicoso che le trattiene in basso, le donne sono ancora lontane dall’aver raggiunto una piena parità nel lavoro. Ma eliminare le barriere è più urgente che mai. Una rivoluzione possibile, secondo 4.Manager, che ha presentato ieri a Roma “She Leads. La parità di genere nel futuro del lavoro”, guida per imprese firmata da Stefano Cuzzilla, presidente di 4.Manager, e Andrea Catizone, avvocata in prima linea sui diritti della persona e delle discriminazioni.

Il volume riflette su come adottare una cultura aziendale più equa, partendo dall’analisi delle fragilità attuali. Secondo l’Osservatorio 4.Manager, su 17mila imprese solo il 16% è a conduzione femminile, le donne manager sono il 28% del totale, le dirigenti il 19%. E a questo vanno aggiunti il gap retributivo (le donne guadagnano il 13% in meno all’ora degli uomini) e le difficoltà nella conciliazione. Un costo che pesa ancora, solo, sulle donne.

«L’effettiva partecipazione femminile ai ruoli di leadership è fondamentale», ha rilevato Cuzzilla. «È un tema che abbiamo affrontato da sempre con numerose misure, tra cui l’introduzione nel Ccnl per i dirigenti industriali di un articolo sulle pari opportunità, con attenzione all'equità retributiva. Ora, questo libro rappresenta un passo in avanti nel nome di un nuovo umanesimo industriale». A sostenere le aziende nella sfida della diversity sarà anche la Certificazione per la parità di Genere: «È una grande opportunità per il tessuto produttivo e sociale del nostro Paese: permetterà di costruire una cultura della diversità e dell’inclusione fondamentale per realizzare quella sostenibilità sociale di cui c’è un sempre più bisogno», ha sottolineato Catizone.

Determinanti saranno le azioni intraprese dalle imprese per passare dalle parole ai fatti. Per questo, il libro ha raccolto la testimonianza di quattro manager che si stanno adoperando per rendere reale la parità di genere. «Questa è una delle priorità che mi sono data all’arrivo al Gruppo 24 Ore meno di un anno fa e sono orgogliosa che in così poco tempo abbiamo ottenuto la certificazione, prima media company italiana e apripista del settore», ha affermato Mirja Cartia d’Asero, amministratrice delegata del Gruppo 24 Ore. «Abbiamo anche modificato le regole di assunzione e promozione in modo che, a parità di competenze, siano favoriti giovani e donne, e proseguiamo con politiche di inclusione e diversity nella convinzione che aziende più inclusive ed eque siano capaci di produrre una redditività più sostenibile».

Altrettanto impegnata è Illy, come ricordato da Marina Migliorato, membro del Cda: «Le aziende più innovative ed etiche hanno compreso da tempo, anche senza l’obbligo della regolazione, che la parità di genere deve essere al cuore delle loro strategie. Il Cda di Illy ha il 50% di presenza femminile ed è una delle poche realtà italiane, leader internazionale, a essere guidata da una ceo di alto profilo, professionale e umano, come Cristina Scocchia».