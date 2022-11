Guida Michelin, Cannavacciuolo conquista la terza stella. Confermati gli altri 11 tristellati

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Antonino Cannavacciuolo conquista la terza stella Michelin per Villa Crespi (sul Lago d’Orta, in provincia di Novara) e porta a dodici la squadra degli chef italiani che possono vantare questo prestigioso riconoscimento: sono stati infatti tutti confermati anche dalla Guida 2023 – la 68esima edizione è stata presentata per il secondo anno in Franciacorta – gli undici ristoranti che già avevano i tre “macaron”. Sono inoltre 4 i nuovi due stelle e 33 le stelle singole.

Un bottino ricco e un importante passo avanti quindi per l’alta cucina italiana, che si conferma sempre più alfiere del prestigio del made in Italy nel mondo, insieme ad altre eccellenze come la moda e il design. Una realtà sempre più solida che certamente potrà continuare a essere un fiore all’occhiello per tutto l’agroalimentare italiano, trainando ancora la crescita del nostro export.

Loading...

I nuovi due stelle sono tutti guidati da giovani chef: Acquolina di Daniele Lippi, presso l’hotel The First nel centro storico di Roma, Enoteca La Torre di Domenico Stile,sempre a Roma, St. George by Heinz Beck di Taormina con lo chef Salvatore Iuliano a capo della cucina;e la Locanda Sant’Uffizio Enrico Bartolini (in provincia di Asti, chef Gabriele Boffa).

Cannavacciuolo: non mi fermo qui

«È un momento magico – ha commentato a caldo chef Cannavacciuolo –. Oggi è anche l’anniversario del nostro matrimonio e mia moglie mi ha perdonato per questo festeggiamento a distanza. Il nostro è un progetto partito 20 anni fa, ci saranno altre aperture – ha preannunciato lo chef-imprenditore (e famoso volto tv) – e questa enorme nuova emozione è la benzina per andare avanti».

«Ogni volta che prendo un riconoscimento Michelin – ha detto all’Ansa – succede qualcosa di bello in famiglia: la prima stella Michelin nel 2003 coincide col mio matrimonio, la seconda stella è arrivata nel 2006 quando è nata mia figlia, oggi festeggio l’anniversario di matrimonio e sia i miei genitori che i suoceri festeggiano 50 anni di nozze. Sono emozionato, lego questo riconoscimento professionale al bello della mia vita. Questo è un traguardo, ma chi mi conosce bene sa che già sto pensando ad altri progetti. Continuerò a Masterchef ma anche gli altri programmi televisivi. E mi fa piacere essere qui nella consapevolezza che l’unica rivoluzione della vita è cucinare bene, la storia si fa con la buona cucina».

«Icona dell’ospitalità nella meravigliosa cornice del lago d'Orta, fu Cristoforo Benigno Crespi, proprietario della villa nel 1879, a sceglierne lo stile moresco come ispirazione per una dimora da sogno, tra stucchi e intarsi, in un ideale viaggio attraverso il Medio Oriente, a cui fanno eco oggi sapienti rinnovi di arredi nelle eleganti sale e nella veranda che affaccia sul giardino. È stato però il bravissimo Antonino Cannavacciuolo a rendere questo luogo celebre nel Bel Paese e non solo. Lo chef di Vico Equense ci mette il cuore, anzi l’anima», si legge nella Guida che indica 3 stelle Michelin con la dicitura «una cucina unica. Merita il viaggio!».