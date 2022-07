Guida al Pensionometro, il calcolatore per conoscere la tua pensione

Ascolta la versione audio dell'articolo

Uno strumento utile a dissipare la nebbia sul futuro e sufficientemente flessibile per adattarsi a fotografare fedelmente i percorsi previdenziali di ciascuno. Il “Pensionometro”, che il Sole 24 Ore propone in questa versione aggiornata, potenziata e arricchita di nuovi contenuti, permette di elaborare una stima personalizzata del proprio percorso pensionistico, indicando data del pensionamento (anticipato o in base alla normativa in vigore) e ammontare dell'assegno pensionistico di primo e secondo pilastro. La pagina web, sia nella versione desktop che mobile, propone anche a un quiz o per meglio dire un test di autovalutazione per mettersi alla prova con la materia e riflettere sulle modalità con cui si sta risparmiando per la propria pensione; oltre ai link alla newsletter Pensioni24 e gli ultimi articoli dedicati al tema pensioni e previdenza del sito ilsole24ore.com.

Come funziona

Il modo migliore per capire come funziona il Pensionometro è di usarlo, modificando i dati inseriti, così da verificare l'effetto prodotto ad esempio da un aumento degli anni di contribuzione, per esempio, o dalla scelta di aderire a un comparto di investimento a maggiore o minore componente azionaria. Di fatto il Pensionometro si basa sull'elaborazione di un'ampia serie di dati che concorrono a determinazione della data del pensionamento, dell'ammontare dell'assegno pensionistico, oltre che alla formazione di una rendita pensionistica complementare, effetto dell'adesione a un fondo pensione negoziale, aperto o a un Pip (piano individuale pensionistico). L'assunto di fondo è che la rappresentazione offerta fotografi la situazione in essere, senza considerare per comodità di calcolo eventuali variabili non preventivabili, come la perdita del lavoro o al contrario un’impennata della retribuzione. Ipotesi che, com'è noto, rischiano di scontrarsi con una serie di variabili che progressivamente stanno modificando il mercato del lavoro.

È ampio il ventaglio di variabili che sono prese in esame dal Pensionometro e che incidono nella determinazione delle prestazioni indicate: dalla data di inizio attività lavorativa al reddito, al contratto di lavoro. E oltre alle variabili che l’utente deve indicare ci sono le costanti stimate, come ad esempio la tendenziale crescita dello stipendio o l'impatto dell'inflazione, che vengono periodicamente aggiornate sulla base dei dati statistici raccolti. Così come per il secondo pilastro prende in esame le stime aggiornate sui rendimenti dei fondi pensione, proiettate nel futuro, sulla base delle indicazioni a riguardo della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip).

La promessa mancata della Dini/Treu

Al netto delle variabili non calcolabili preventivamente, il Pensionometro del Sole 24 Ore offre agli utenti del proprio sito web sin dal 2006 – alla vigilia della riforma del Tfr - una rappresentazione delle prestazioni future che spesso gli enti preposti hanno mancato di comunicare: nonostante la Dini/Treu nel 1995 imponesse all'Inps di comunicare ogni anno ai lavoratori una stima della loro pensione futura, in ragione dell'introduzione del sistema contributivo, per decenni questa norma è rimasta lettera morta. Il timore della classe politica che questa comunicazione si trasformasse in un boomerang elettorale, ha frenato l'attuazione della norma. L'utilizzo del tema pensioni come strumento di marketing politico ha contribuito a mettere la sordina a un’operazione verità che solo negli ultimi anni ha trovato spazio politico per una maggiore diffusione. Paradossalmente, sin dal 2005, anno dell’entrata in vigore della legge quadro del settore ossia la 252/2005, i fondi pensione ad adesione volontaria presentano sui loro siti web calcolatori pensionistici per calcolare l'efficacia dell'adesione. Con un'attenzione alla trasparenza decisamente superiore rispetto a quella del principale ente di primo pilastro ad adesione obbligatoria.

Il tasto ricalcola

L'utilità del Pensionometro va tuttavia oltre l'opportunità di conoscere a quanto ammonterà la nostra pensione futura e quale sarà la proporzione rispetto all'ultimo stipendio, in modo da valutare l'impatto sul nostro stile di vita della fine dell'attività lavorativa. In un contesto di grande incertezza, diventa fondamentale poter disporre di un'indicazione utile per focalizzare il nostro futuro: un punto di partenza, possibilmente da approfondire in seguito da parte dei soggetti istituzionalmente preposti (l'Inps o i fondi pensione). E, come detto, contribuire a dissipare la nebbia che circonfonde il futuro degli individui, grazie a uno strumento di fatto educativo: a questo scopo, l'invito è di utilizzare più volte il tasto “Ricalcola”, che permette di resettare i dati inseriti e verificare nuovamente l'effetto prodotto da altri dati. Un'attività che consente di avere una rappresentazione plastica della relazione causa ed effetto delle scelte di risparmio previdenziale sulle prestazioni finali: per un 50enne al lavoro da 15 anni e 6 mesi, con un reddito lordo di 40mila euro annui, l'adesione a previdenza complementare a partire dal prossimo mese, consente di passare da un tasso di sostituzione - proporzione tra primo assegno pensionistico e ultimo stipendio - dal 63,3% al 71,4%. Percentuale che sale al 73,2%, nel caso in cui il contributo volontario annuo salga dall'1 al 3%. Risultanze cui vanno aggiunti i vantaggi fiscali connessi all'adesione, ossia la deducibilità di versamenti fino a 5164,57 euro annui.