Guida più dinamica per la Fiat 500X Sport

Prodotta in oltre 500mila unità nella fabbrica Fca di Melfi, la 500 X si propone ora in una variante di allestimento più grintosa: la Sport che nel modello di punta è la disponibile con il motore 1.300 cc a benzina turbo da 150 cv e il cambio automatico a doppia frizione.

Fiat allarga la gamma di un modello globale della gamma Fiat. Lanciata nel 2014 e rinnovatasi lo scorso anno, la 500 X è leader nel settore in Italia, ma è anche nella top 10 in Europa. Alla guida la 500 X Sport così garantisce un feeling sportivo inaspettato per una vettura a “ruote alte” oltre a cerchi in lega da 18” o da 19” in opzione, all’assetto più basso di 13 mm, irrobustito da ammortizzatori specifici e da nuova taratura del servosterzo elettrico. Tutti gli interventi migliorano dell’8% l’accelerazione laterale, con una riduzione del 26% del sottosterzo e fino al 17% il sovrasterzo. Lo stile della nuova Sport propone diversi dettagli: dalle minigonne ai parafanghi in colore con la carrozzeria, i paraurti con inserti grigio opaco come il “baffo” frontale, i gusci degli specchietti e le maniglie delle porte. Oltre al 1.300 cc, la 500 X Sport potrà essere richiesta con altri motori: il benzina 1.000 cc T da 120 cv e i turbodiesel 1.300 cc da 95 cv e 1.600 cc da 120 cv. In esclusiva per la 500X Sport è stata realizzata la colorazione rossa, abbinata ai dettagli in grigio titanio per maniglie, per le modanature e le calotte degli specchietti. ll paraurti dietro, poi, integra il terminale di scarico cromato a doppia uscita. Gli interni della 500 X Sport sono caratterizzati dal padiglione e dai montanti di tessuto scuro, dalla grafica specifica del display della strumentazione di colore rosso, dal pomello del cambio d’alluminio, dal volante di pelle con sezione inferiore piatta e dalla finitura in grigio titanio della plancia. I sedili specifici del modello sono rivestiti con tessuto nero e col logo 500 grigio e con cuciture grigie e rosse. La dotazione di serie della Fiat 500X Sport include i gruppi ottici a Led davanti e dietro, l’infotainment Uconnect compatibile con Apple CarPlay e Adroid Auto, il clima automatico, i sensori di parcheggio posteriori e il freno a mano elettrico. La Fiat 500 X Sport è in vendita a prezzi che partono da 24.500 euro.