Guida pratica alle prossime mosse della Bce in crisi pandemica: più liquidità, più prestiti?

Il Pepp va aumentato, ma non ora

È presto aspettarsi già ora un Pepp più grande degli attuali 750 miliardi di acquisti entro fine anno e andrà potenziato prima della scadenza indicativa del 31 dicembre: anche questa data dovrà essere posticipata, perché la pandemia difficilmente sparirà a fine 2020. Aggiungere nuove tipologie di classi di asset acquistabili, come Etf, azioni e i bond bancari che sono stati sempre un tabù, sembra per ora prematuro a livello di annuncio di decisione: ma discuterne si può.

Una delle decisioni più importanti, che se non si concretizzerà ora lo farà nelle prossime settimane o mesi, riguarda le dimensioni degli acquisti totali: 750 miliardi del Pepp, l’App in corso da 20 miliardi al mese con tanto di envelope da 120 miliardi, per un totale di 1050 miliardi fino a fine anno.

Il nodo dei junk bond

È plausibile che, come la decisione recente sul collaterale, anche gli acquisti possano spingersi fino al livello junk bond: è una delle misure sul tavolo del Consiglio, ma non un “game changer”, perché gli Stati nell’Eurozona sono lontani dal livello spazzatura su quattro rating su quattro e le obbligazioni societarie non hanno grandi volumi, in assenza di un vero e proprio mercato dei capitali europeo.

Il problema dei dealers in titoli di Stato

Barclays ha calcolato che i 700 miliardi plausibili di acquisti mirati ai titoli di Stato potrebbero non bastare ad assorbire l’aumento delle emissioni nette di debito pubblico extra, necessario per contrastare la pandemia, da ora a fine anno, che hanno un’ampia forchetta di possibilità da 700 a 1.150 miliardi, in base ai deficit che verranno varati. Giuseppe Maraffino e Cagdas Aksu di Barclays rilevano, inoltre, una ridotta capacità di intermediazione dei dealer che sono chiamati a sottoscrivere i titoli di Stato in asta, per poi rivenderli alla Bce: il periodo del cosiddetto “black out”, un certo numero di giorni prima e dopo le aste durante il quale la Bce non compra, è oneroso per i dealer, in termini di requisiti di capitale prudenziale per il market risk, in condizioni di mercato segnate da un’estrema volatilità. Ma questo black out, che può arrivare anche a qualche giorno dopo le aste, serve a sgombrare il campo dagli equivoci, tiene lontana la Bce dal timore che si avvicini troppo al finanziamento degli Stati, che in via diretta è vietato dal Trattato. Un dubbio che nessuno intende alimentare a pochi giorni dalla decisione della Corte costituzionale tedesca sul Pspp.

L’aria che tira in Bce: falchi e colombe uniti contro Covid-19

Il coronavirus non fa distinzioni, colpisce in maniera simmetrica falchi e colombe nella Bce così come gli Stati dell’Eurozona. Ma a differenza dei 19, dove gli impatti della pandemia si stanno rivelando asimmetrici e dove il pericolo della frammentazione resta elevato, il Consiglio direttivo della Banca centrale europea si sta compattando per fronteggiare con azioni decise e forti i gravi rischi che Covid-19 pone sul meccanismo di trasmissione della politica monetaria e le prospettive dell’economia nell’area dell’euro. Le differenze tra falchi e colombe si attenuano o annullano nell’immediato. Torneranno nella gestione post-pandemia e nello smantellamento delle decisioni più straordinarie, nel ripristino dei paletti sfilati quando l’emergenza sarà finita.