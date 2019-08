Guida pratica al voto in Sassonia e Brandeburgo: Afd e Verdi su, Cdu e Spd giù?

La Sassonia è importante perchè finora è stata dominata dalla Cdu, il partito di centrodestra di Angela Merkel che in questo Stato ha governato o da solo oppure in coalizione con l’Spd dalla riunificazione (1990). Per la prima volta, in queste elezioni la Cdu rischia di diventare il secondo partito, cedendo il primo posto al partito di estrema destra Afd (Alternative für Deutschland): questo pronostico si ispira all’esito delle elezioni europee di quest’anno, dove la Cdu ha subito una batosta storica. Gli ultimi sondaggi tuttavia danno la Cdu in testa, seguita da Afd: ma non tutti gli intervistati sono pronti a dichiarare di favorire Afd. Non sono dunque escluse sorprese dell’ultim’ora: e i sondaggi di qualche settimana va vedevano l’Afd in vantaggio sulla Cdu.

Brandeburgo per contro è storicamente una roccaforte del partito socialdemocratico Spd, che governa questo Stato da 30 anni. Ebbene, in queste elezioni per la prima volta l’Spd potrebbe perdere il primo posto, conquistato dall’Afd. Gli ultimi pronostici vedono i due partiti in un serrato testa a testa, ma le previsioni di qualche settimana fa davano Afd in netto vantaggio su Spd.

Altro partito da seguire con attenzione in queste elezioni è quello dei Verdi, che storicamente sono stati poco popolari negli Stati ex-Germania Est. Stando ai pronostici, Bündnis 90/Die Grünen potrebbero arrivare a una quota attorno al 10% in Sassonia e attorno al 14% in Brandeburgo. Se così fosse, questa sarebbe una grande vittoria per i Verdi, perché li renderebbe un partito chiave per la formazione di governi di coalizione anti-Afd.

Infine, da tenere d’occhio Die Linke, il partito di estrema sinistra che nelle regioni ex-DDR conquista solitamente i suoi risultati elettorali migliori rispetto a tutti i 16 Länderin Germania. Ma queste elezioni potrebbero vederlo in netto declino.

SCOPRI DI PIU’ / La Germania è, di nuovo, il malato d'Europa?