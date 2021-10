Guida ai premi d’arte contemporanea in Italia: the winner is?

Ascolta la versione audio dell'articolo

6' di lettura

I premi dedicati all’arte contemporanea in Italia non si contano, anche se nessuno è così ricco e prestigioso da far decollare o comunque suggellare la carriera di un artista a livello internazionale come ad esempio hanno il potere di fare l’Hugo Boss Prize organizzato dal museo Guggenheim di New York e che consiste in un assegno da 100.000 dollari al vincitore, il Turner Prize in Inghilterra, il Prix Duchamp a Parigi, o tra quelli dedicati agli artisti più giovani il Future Generation Art Prize ...