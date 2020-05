Guida ragionata alle bottiglie che non possono mancare nella cantina di casa

«Sono una fan anche della Barbera d’Asti e penso che Montebruna Braida di Giacomo Bologna, senza scomodare Bricco dell’Uccellone, sia ancora imbattibile. Oggi i vini non sono più un investimento, prediligo i vini da consumo, quotidiani, duttili negli abbinamenti, anche perché mi piace fare i cambi di stagione in cantina proprio come nella cabina armadio».

Onestà con sé stessi e con i propri gusti, senza farsi influenzare da un certo egocentrismo sociale: è questo il parametro che adotta il fiorentino Bartolotta. La sua bucket list comincia dai vini ossidativi. Dunque un grande Marsala di Florio – dal VecchioFlorio al super Aegusa - oppure l'elegante Vin Santo di Castello di Ama. «Per quanto mi riguarda non si può stare in casa senza una qualche forma di Nebbiolo, e non per forza Barolo e Barbaresco, ma anche Ghemme, Gattinara e Lessona, vini “gastronomici”. E nemmeno senza un Sangiovese: l'annata 2015 di Brunello di Montalcino è generosa e pronta da bere ma può invecchiare benissimo (un nome? Casanova di Neri); tra i Chianti Classico consiglio Vigna Poggiarso di Castello di Meleto, elegante espressione di territorio». E per un momento più meditativo? «Non ho dubbi, una Ribolla di Gravner, iconico orange del Collio friulano». Per completare la cantina serve anche un Cerasuolo d’Abruzzo, ad esempio Masciarelli, e un rosato salentino, come quello di Damiano Calò.

Anche Piras –che intercettiamo durante una riunione con il suo team in attesa di riaccendere i motori dei locali del gruppo – si dichiara cultore dei vini dell'Etna (Graci, tra i tanti) e del Marsala, del Franciacorta e del Trentodoc, di Montalcino (cita Poggio di Sotto) e del Pinot nero di Borgogna, soprattutto Gevrey-Chambertin. «Per me una cantina casalinga è un po' come una carta dei vini al ristorante: deve coprire tutte le tipologie, le regioni e le denominazioni e deve poter soddisfare i diversi abbinamenti a tavola». Oltre ai sopracitati, il sommelier sardo aggiunge un Vermentino piuttosto inedito, lo Shar di ConcaEntosa, e un Verdicchio («vitigno straordinario e ancora sottovalutato») sia dei Castelli di Jesi, come il mitico Villa Bucci, sia di Matelica, come l’ottimo La Monacesca.

E poi il Timorasso - un grande bianco italiano dalle mille sfaccettature – del pioniere Walter Massa o di Vigne Marina Coppi. Si scende infine in Irpinia con un Taurasi di Cantina Perillo, «perché l'aglianico è uno dei nostri grandi vitigni a bacca rossa» – e poi molto più a Sud con un Passito di Pantelleria, vino da dessert imprescindibile, soprattutto nel caso di un capolavoro come il Bukkuram di Marco De Bartoli.