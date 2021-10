Guida per risparmiatori indecisi: Investire perchè

Ascolta la versione audio dell'articolo

In tutto il mondo crescono le somme che i risparmiatori lasciano sui conti correnti. Una non-scelta che non conviene a nessuno: non ai correntisti insidiati da spese e inflazione, né all’industria del risparmio, né alle banche. Il libro “Investire perché. Guida per risparmiatori indecisi” esplora motivi e condizioni che hanno creato questo nuovo materasso, indagando sugli argomenti di chi preferisce la trappola della liquidità agli incerti degli investimenti. Facendo tesoro delle testimonianze dei risparmiatori giunte al programma Due di denari su Radio 24 e chiamando in causa esperti e consulenti del settore, i conduttori della trasmissione e autori del libro Debora Rosciani e Mauro Meazza vogliono portare tutti i lettori, di qualsiasi età o preparazione finanziaria, a una migliore consapevolezza nella gestione dei propri risparmi.

“L’abnorme crescita della liquidità sui conti, non solo in Italia ma nel mondo, non si può archiviare come un errore, da spiegare con l’imperizia o l’impreparazione. Bisogna invece cercare i motivi, validi o meno validi, che stanno alla radice delle scelte e delle non-scelte. È quello che abbiamo provato a fare, presentando nei diversi capitoli le ragioni della ritrosia a investire: i costi, le tasse, il timore delle perdite, i rendimenti troppo bassi… Ogni caso ha un capitolo, non tanto per rispondere, negare o confutare, quanto piuttosto per capire e per spiegare.” Parola di Debora Rosciani e Mauro Meazza.

Il Programma - Debora Rosciani e Mauro Meazza conducono dal 2017 su Radio 24 il programma Due di denari, dalle 11 alle 12, dal lunedì al venerdì. La loro parola chiave è “autorevoleggerezza”, che significa essere precisi nel parlare di tasse, investimenti, bollette, economia domestica, ma nello stesso tempo essere comprensibili e anche gradevoli. Nel 2019 hanno scritto insieme «Risparmiare è facile» e nel 2020 sono tornati in libreria con «Investire è facile», per offrire ai risparmiatori un catalogo semplice e affidabile dei prodotti finanziari. Il nuovo libro «Investire perchè», in edicola dal 30 ottobre per un mese con Il Sole 24 Ore e in libreria dall’11 novembre, fa parte delle iniziative realizzate dal Gruppo 24 ORE per il mese dell’educazione finanziaria promosso dal Comitato Edufin.

Gli autori

Debora Rosciani. Marchigiana, è dai primi anni Duemila la voce delle Borse e del risparmio su Radio 24. Ha ideato e condotto trasmissioni sempre orientate alla diffusione delle notizie e delle nozioni necessarie ai risparmiatori, sia a quelli più preparati sia - soprattutto - a quelli più in difetto di consapevolezza finanziaria.

Mauro Meazza, milanese, è al Sole 24 Ore da una trentina d’anni, più della metà dei quali trascorsi occupandosi di Norme & Tributi, scrivendo e parlando di fisco, pensioni, giurisprudenza. Tiene anche corsi di giornalismo economico alla Scuola di giornalismo dell’Università Cattolica di Milano.