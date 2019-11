Guida allo shopping a Bicester Village, il mall di lusso nella campagna inglese Facchini infaticabili, ricchissimi arabi e curiosi cinesi, ristoranti per tutti i gusti e le tasche: benvenuti nel “mall village” più amato d’Inghilterra, che ha anche una stazione tutta per sé. E dove i marchi del made in Italy sono i più amati di Simone Filippetti

Bicester Village

4' di lettura

Bicester (Oxfordshire)

L’acciottolato in cobblestone brilla, bagnato dalla sottile e leggera pioggia di novembre. Due valletti vestiti di rosso con mantella di velluto e cappello sorridono ai passanti, mentre distribuiscono depliant. La via è fiancheggiata da case nel tipico stile country inglese, con tetti a punta, pareti in assi di legno colorate e patio esterni, il ponticello di legno sopra un ruscello, i lampioni in ferro battuto. Non è la scena di un qualche bucolico paesino delle campagne inglesi. Sì, la campagna c’è, quella dell'Oxfordshire a circa un’ora di treno da Londra, ma il delizioso quadretto di casupole e acciottolato è tutto nuovo e ricreato a tavolino: benvenuti a Bicester Village, che non è un villaggio storico, ma uno shopping mall. Aperto nel 1995, oggi è diventato una catena con 11 strutture fra Europa e Asia.

È una classica giornata di autunno nelle Midlands, ma il grigio non scoraggia le centinaia di persone che si aggirano per le viuzze. I cartelli trilingue inglese-cinese-arabo che danno indicazioni all’ingresso rendono subito l’idea della clientela che lo frequenta. Il nome “mall” non compare da nessuna parte: ufficialmente il posto si chiama The Village Collection, come usa fare per le catene degli hotel di lusso.

Un mall che sembra un hotel di lusso

È stato il primo a essere inaugurato da Value Retail (che in Italia ha replicato il modello a Fidenza, ma lì sullo stile di una città rinascimentale). E in effetti Bicester Village assomiglia a tutto tranne che a un centro commerciale tradizionale: ha un livello di raffinatezza e lusso sconosciuto a un normale mall, e che invece lo avvicina a un hotel a 6 stelle. È il paradiso delle griffe, da Burberry a Hugo Boss, da Jimmy Choo a Fendi, da Balmain a Montblanc: 150 negozi tra cui spiccano, per originalità, Mungo&Maud, negozio di abbigliamento per cani e gatti, e Rapha, negozio-caffè di bici dove i ciclisti entrano direttamente con le loro due ruote.

La stazione di Bicester Village (foto da Facebook)

Ogni giorno, feriali o festivi fa poca differenza, migliaia di shopaholic si riversano in massa in cerca di affari, perlopiù turisti. C’è una navetta gratuita che parte da Londra. Ma la maggioranza arriva in treno: c’è una stazione dedicata, costruita appositamente per servire solo il Bicester Village. Appena scesi dal treno, si entra già nel centro commerciale. Accanto c’è un parcheggio multipiano completamente camuffato nel verde e le scale sono di legno a forma di granaio. Come coniugare cemento con la campagna. Tutto è curato e perfetto.

Fra personal shopper e servizio “hands free”

All'ingresso accoglie i visitatori una concierge, dove spicca già l'albero di Natale perché nel Regno Unito la mattina dopo Halloween inizia già il battage della stagione natalizia: ai clienti offrono il personal shopper, il servizio “hands free” e il deposito bagagli, proprio come un albergo. Tanti sono qui di passaggio, prima di tornare ai loro Paesi.