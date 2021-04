Guida Smart Working 2021

1' di lettura

Ai tempi del Coronavirus lo smart working non è più un'opzione ma una necessità, sia per i singoli professionisti che per le aziende.

Per chiarire ai lettori tutti gli aspetti chiave di questa forma di lavoro, dalle modalità operative ai problemi di privacy e controllo, Il Sole 24 Ore del 27 aprile sarà in edicola con la guida “Smart working. Guida 2021”, con l'obiettivo di far conoscere le regole e i nuovi standard organizzativi imposti dalla pandemia.

La guida, con i contributi di analisti ed esperti, approfondisce gli aspetti operativi dello smart working e del lavoro agile nelle imprese private e nella pubblica amministrazione con lo sguardo a ciò che resterà anche dopo la pandemia.



