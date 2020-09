Guide, libri, web: ottobre speciale con Il Sole

Giovedì 1° ottobre parte il mese del risparmio. Il Gruppo 24 Ore sarà in prima linea con una serie di iniziative che spaziano su tutti i fronti.

Gli inserti

A partire da mercoledì 7 ottobre e per i tre mercoledì successivi usciranno con il quotidiano quattro inserti estraibili della serie “Le sintesi del Sole” dedicati a mercato azionario, obbligazionario, commodities e criptovalute. Sempre in ottobre, giovedì 22 e giovedì 29, saranno in edicola con Il Sole due guide dedicate agli strumenti finanziari tecnologici usati soprattutto dai più giovani e alla gestione del risparmio accumulato nel corso della vita lavorativa.

Il web

Il mese del risparmio avrà anche una declinazione digitale sul sito del Sole e sulle piattaforme social. Innanzitutto ci sarà un Podcast in 10 puntate dedicato ai temi del risparmio. Su 24+, la sezione premium del sito, sarà pubblicata una serie di servizi dedicati a fornire indicazioni soprattutto alle giovani generazioni. Non mancheranno anche le iniziative di informazione più leggera, attraverso quiz. E sarà proprio questa la formula scelta per accompagnare alla conoscenza dei temi del risparmio il pubblico degli oltre 500mila follower della pagina Instagram del Sole attraverso le Stories. Infine una serie di pillole video sul sito e su tutte le piattaforme.

Un libro...

Con «Investire è facile (anche nei momenti difficili)» in uscita il 10 ottobre con il quotidiano (12,90 euro) i conduttori di Due di Denari, Mauro Meazza e Debora Rosciani tornano con un percorso per aiutare nella scelta degli investimenti. La varietà di strumenti offerti, dalle azioni ai titoli di Stato, dai fondi comuni agli strumenti derivati, mette spesso in difficoltà i risparmiatori. Il volume vuole presentare una panoramica degli strumenti di investimento, descrivendo i dettagli delle grandi famiglie di prodotti e segnalando quello che bisogna sapere prima di sceglierli. Gli eventi di questi mesi, e le brusche oscillazioni dei listini, impongono un’attenzione particolare per affrontare i momenti di tensione e di grandi alti e bassi nei rendimenti e nelle quotazioni.

... e un altro libro

Chi non si occupa per tempo della propria pensione rischia di andare incontro a una vecchiaia problematica. Per questo è indispensabile costruirsi per tempo una posizione previdenziale fatta non solo dei contributi obbligatori di primo pilastro ma anche di risparmio previdenziale, da avviare appena possibile, curare e far crescere nel tempo. Con «La pensione su misura» in edicola con Il Sole il 17ottobre (a 12,90 euro) Marco lo Conte si occupa di aiutare il lettore in questo compito, accompagnandolo per mano nel percorso di scelte.