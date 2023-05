Guido Carli, il messaggio di papa Francesco: «Illustre statista, i suoi insegnamenti facciano riflettere sul valore della fraternità»

Ascolta la versione audio dell'articolo

«In occasione del trentesimo anniversario della scomparsa di Guido Carli, auspico che gli insegnamenti e gli esempi di così illustre economista e statista italiano, che si distinse nell'impegno per il bene comune, possano suscitare riflessioni sul valore della fraternità e iniziative di solidarietà». Così Papa Francesco, in una lettera indirizzata a Romana Liuzzo, Presidente della Fondazione Guido Carli e nipote dell'ex Governatore della Banca d'Italia ed ex Ministro del Tesoro, che morì il 23 aprile 1993.

«È quanto mai necessario – continua la missiva del Pontefice – unire gli sforzi nel promuovere la cultura della pace ad ogni livello, diventando costruttori di speranza per preparare un futuro migliore alle nuove generazioni. Al mio incoraggiamento, unisco l'assicurazione della preghiera per il vostro lavoro e volentieri invoco la Benedizione del Signore».

Il trentennale della scomparsa di Carli sarà celebrato il 5 maggio alle ore 17.30 al Teatro dell'Opera di Roma in occasione della consegna del Premio Guido Carli a quindici talenti che danno lustro all'Italia nel mondo. L'evento potrà essere seguito anche in diretta streaming su ansa.it, corriere.it, tgcom24.it, il canale Luiss Social tv e sulla pagina Facebook della Fondazione Guido Carli.

Clemente Mimun, Direttore del Tg5 con quasi cinquant'anni di onorata carriera nel giornalismo, sarà tra i quindici insigniti del Premio Guido Carli. Così come Ettore Prandini, Presidente nazionale di Coldiretti: un inno all'agricoltura e ai prodotti della nostra terra, simbolo del Made in Italy nel mondo. La XIV Edizione del Premio promosso dalla Fondazione Guido Carli, sarà a tutti gli effetti una festa dell'eccellenza italiana. La serata, condotta da Veronica Gentili, vedrà la grande musica protagonista: sul palco, oltre alla special performance finale di Roby Facchinetti, si esibirà anche Mr. Rain, protagonista dell'ultimo Sanremo e vincitore del terzo posto con il brano “Supereroi”.

«Mr. Rain ha commosso il Paese - afferma Romana Liuzzo, Presidente della Fondazione Guido Carli e ideatrice del Premio – elogiando il coraggio di chi combatte le ferite dell'anima e inviando un messaggio importante: riusciamo a volare solo restando l'uno accanto all'altro. Supereroi per noi sono gli italiani che attraverso i loro talenti e la loro arte fanno brillare l'Italia a livello internazionale, unendo al merito personale il servizio al Paese con quel lavoro di squadra tanto caro a mio nonno Guido Carli. Con questo spirito il 5 maggio premieremo le quindici personalità selezionate dalla giuria, rendendo omaggio alla lezione di Carli. Una bussola fondamentale, come ha riconosciuto il Presidente Mattarella, per le complesse sfide globali che ci troviamo ad affrontare».