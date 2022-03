Guido Stazi è il nuovo segretario generale dell’Antitrust

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

È Guido Stazi il nuovo segretario generale dell’Autorità Antitrust. Ad annunciarlo è una nota dell’Autorità garante per la Concorrenza ed il mercato in cui si sottolinea questa come una prima volta in cui per il ruolo di segretario generale dell’Agcm viene indicato un dirigente interno.

Stazi è stato nominato dal Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti su proposta del presidente dell’Agcm Roberto Rustichelli. E la sua nomina arriva a valle di un percorso professionale che lo ha visto all’interno dell’Autorità sin dagli esordi dell’Agcm. Come si legge in una nota, Stazi fa infatti parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato fin dalla sua fondazione nel 1990. Dal 2005 è stato Capo di Gabinetto dell’Agcom e a seguire Segretario Generale della Consob fino al 2018. Rientrato poi in Antitrust, è stato responsabile del Comitato Valutazioni Economiche.

Loading...

Ha insegnato Economia e Politica della concorrenza nella facoltà di Scienze Economiche e Bancarie dell’Università di Siena ed è autore di scritti e volumi in materia di antitrust, regolazione, economia digitale. Stazi va a riempire la casella rimasta vacante dopo l’uscita dell’ex segretario Filippo Arena, passato allo studio legale Gatti Pavesi Bianchi Ludovici