Guinea, i golpisti: governo di transizione, nessuna caccia alle streghe

Il capo delle forze speciali della Guinea, colonnello Mamady Doumbouya, ha affermato che i suoi soldati hanno preso il potere per porre fine alla corruzione dilagante e alla cattiva gestione del Paese. Condé aveva conquistato il potere nel 2010, per la prima volta in modo democratico. Nonostante sotto di lui ci siano stati alcuni progressi economici in Guinea, l’uomo è stato accusato di numerose violazioni dei diritti umani e persecuzione nei confronti dei suoi oppositori.

Liberia, Weah chiede liberazione di Conde

Nel frattempo, dopo le prese di posizione del segretario generale dell’Onu Guterres già domenica, proseguono le condanne al golpe da parte della comunità internazionale. Il presidente della Liberia ed ex campione calcistico, George Weah, ha fatto appello per la liberazione “immediata” del suo omologo nella confinante Guinea dopo il colpo di Stato con cui ieri i militari hanno deposto Alpha Condé, attualmente in carcere. In una nota ripresa da vari media, Weah chiede ai nuovi leader della Guinea di “aderire ai principi del governo civile e della democrazia”, ricordando la necessità di pace e sicurezza. Il Presidente liberiano ha aggiunto che “la violenza e l’instabilità politica in Guinea avranno conseguenze negative per l’intera regione”. Weah ha convocato per oggi una riunione del Consiglio di sicurezza nazionale “per discutere gli eventi in evoluzione in Guinea”, aggiunge la nota.

Da Mosca condanna al golpe

Anche la Russia ha preso le distanze dal colpo di stato. «Mosca si oppone a qualsiasi tentativo di presa di potere incostituzionale. Chiediamo che Alpha Conde sia rilasciato e che sia garantita la sua immunità. Crediamo che sia necessario che la situazione in Guinea ritorni rapidamente alle basi costituzionali. Chiediamo con forza a tutte le forze politiche della Guinea di astenersi da azioni che possono incitare più violenza e di risolvere pacificamente la situazione attuale attraverso colloqui», ha sottolineato il ministero degli Esteri, citato dalla Tass.