Guo Shuqing: “Sistema cinese a rischio se non si prendono contromisure”

2' di lettura

Il sistema finanziario cinese è a rischio se continuerà la speculazione sulle materie prime, sei crediti si deterioreranno, se la bolla immobiliare esploderà e se continueranno i Ponzi scheme camuffati da Fintech. L’allarme viene direttamente da Guo Shuqing, gran capo della China Banking and Insurance Regulatory Commission (CBIRC), il massimo organo regolamentatore della finanza cinese. Tra le misure messe in campo per prevenire il peggio, i piani di emergenza che le banche devono mettere a punto per salvarsi da sole. D’altronde, non si profilano strette sulle Ipo, il caso dello stop ad Ant group resta isolato.

Gli snodi critici del sistema cinese

Se parla Guo, il caso è serio. Il gran capo della China Banking and Insurance Regulatory Commission (CBIRC), massimo organo di indirizzo e controllo sulla finanza cinese, Guo Shuqing, è uscito allo scoperto al Forum Lujiazui di Shanghai indicando quali sono i rischi sistemici che compromettono la stabilità dell’intero sistema.

Loading...

Da esperto di lungo corso ha lanciato l’allarme sui crescenti rischi nel sistema finanziario nazionale derivanti dalla speculazione sulle materie prime, dall’aumento dei crediti deteriorati, dalle bolle dei prezzi degli immobili e dai Ponzi scheme mascherati da tecnologia finanziaria o da finanza su Internet.

Ma ha anche messo in guardia dalle conseguenze di una politica monetaria da parte dei governi di tutto il mondo per sostenere le loro economie messe in crisi dalla pandemìa. Troppi i sostegni a tutto campo che rendono più complicata una ripresa reale dell’economia mondiale.

No a salvataggi, si ai piani-anti rischio

Tra le misure più urgenti messe in campo da Pechino rientra l’imposizione alle banche cinesi di pianificare piani di emergenza in caso di collasso finanziario.