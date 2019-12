Gusmeroli (Lega): «Cancellare il superammortamento è uno schiaffo a imprese e professionisti»

Le imprese faranno meno investimenti?

«Generalmente soprattutto a fine anno una qualsiasi impresa cercava da un lato di innovare l’attrezzatura e dall’altro di diminuire il carico fiscale e previdenziale. Così le imprese faranno meno investimenti, ma non è solo quello. Ci sarà un calo anche della produzione di quelli che le attrezzature le producono. É tutta una filiera che viene penalizzata. É un danno enorme, che riguarda 5-6 milioni di attività. Parliamo sicuramente di miliardi di investimenti. In un Paese che non cresce, non spingere gli investimenti delle aziende private, delle piccole e medie imprese che sono l’ossatura della nostra economia, di artigiani, commercianti e professionisti, vuol dire non aver chiaro che abbiamo bisogno di sostenerle. Quasi si fa un favore alle imprese estere, perché in questo modo le aziende italiane investiranno meno.

Il governo dice che non è vero. Lei che pensa?

«Ma è evidentissima la diminuzione, proprio per il tipo di calcolo. Se mi dai un credito d’imposta che ha l’effetto solo su Irpef e Ires, è chiaro che io perdo il beneficio Inps. L’Inps mediamente su imprese, commercianti, artigiani e professionisti è circa il 25%. Quello lo perdo. Poi c’è una riduzione, perché il 6% sull’investimento è nettamente inferiore al 30% che mi davano in più di ammortamento, che peraltro incideva anche sull’Irap».

Ci sono aggravi burocratici?

«Ci sono anche degli appesantimenti burocratici. Le aziende dovranno presentare una relazione annuale al Mise sugli acquisti effettuati che beneficiano del credito d’imposta. Sulle fatture, poi, deve essere evidenziata la normativa di legge che prevede il credito d’imposta. In definitiva aumento della tassazione, meno investimenti e più burocrazia fiscale. Un disastro».

