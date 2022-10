Gussalli Beretta: tutelare la produzione per evitare una spirale disastrosa

Ascolta la versione audio dell'articolo



Otto aziende su 100 in perdita. Altre 22 che stanno chiedendo Cassa Integrazione. Non ancora uno scenario drammatico, quello dell’industria bresciana, uno dei capisaldi della manifattura nazionale. Ma per effetto del caro-energia si osserva ora un quadro in progressivo deterioramento, dove l’apparente crescita dei ricavi è legata all’inflazione da costo e vede nel complesso un valore aggiunto in frenata.

Dal monitoraggio effettuato da Confindustria Brescia, associazione che ieri ha riunito la propria assemblea, emerge inoltre come quasi la metà delle aziende dichiari di poter proseguire l’attività con convenienza economica per un massimo di sei mesi.

Ecco perché occorrono azioni rapide, emergenziali. Ed ecco perché “Il senso del tempo” è il claim dell’incontro. La richiesta alla politica è infatti quella di riscrivere l’agenda ad una velocità diversa rispetto al passato. «L’industria ha bisogno di risposte veloci - spiega il presidente di Confindustria Brescia Franco Gussalli Beretta - mentre oggi vediamo una forte discrepanza tra la rapidità di manifestazione di eventi imprevisti come Covid, invasione della Russia in Ucraina, balzo di gas ed energia elettrica e la tempistica della reazione con cui istituzioni e attori economico-sociali riescono a reagire».

L’idea di fondo è che un intervento immediato sull’extracosto energetico sia in fondo meno oneroso rispetto ad un corto circuito generalizzato del sistema.

«Se perdiamo capacità industriale è l’intero paese a soffrire - spiega - ed è quindi fondamentale che il prossimo Governo comprenda come al centro del programma ci debbano essere il lavoro e l’impresa. Il che richiede interventi urgenti per affrontare il nodo dell’energia, che a questi livelli di prezzo rischia di mettere fuori gioco le aziende anche sul fronte della competitività internazionale, abbattendo l’export». Tenuta produttiva che significa anche garanzia di lavoro, dunque dei consumi, della tenuta delle famiglie e in ultima analisi della sicurezza sociale del Paese. Tenuta produttiva che rappresenta la via maestra per evitare «una spirale disastrosa».