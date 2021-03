Gustibus con Alibaba per il mercato online L'azienda dell'ennese produce sugo di pomodoro e debutta nella linea fresco di Nino Amadore

L'azienda dell'ennese produce sugo di pomodoro e debutta nella linea fresco

2' di lettura

Una linea fresco di pomodorini datterino e ciliegino destinata al mercato italiano, un nuovo impianto per il confezionamento in doypack, l’accordo già fatto con Alibaba per aprire una vetrina sulla piattaforma di e-commerce. Sono le tre novità del 2021 di Gustibus Alimentari, azienda con una settantina di dipendenti tra fissi e stagionali e un fatturato del 2020 di 30 milioni che si trova ad Assoro in provincia di Enna. per l’azienda, di cui è presidente Francesco Pecorino, il 2021 rappresenta un anno di svolta e di ulteriore crescita: «Nonostante il difficilissimo momento di crisi sanitaria ed economica che la pandemia ha determinato - dice Pecorino - continuiamo a portare avanti strategie competitive che guardano tanto al know how quanto al legame dell’azienda con la Sicilia con un processo di valorizzazione delle materie prime locali, con un’idea di export che punta a far conoscere le peculiarità della regione anche oltre i confini nazionali». per la verità, nonostante il contesto reso difficile dalla pandemia, Gustibus Alimentari ha già posto le basi per lo sviluppo già l’anno scorso con l’ampliamento dello stabilimento che da 20mila metri quadrati (7 dei quali di superficie coperta) è destinato a passare a 80mila metri quadrati con 25mila metri quadrati di superficie coperta. «Abbiamo acquistato un nuovo stabilimento - ha spiegato Pecorino - e ampliato: il nostro obiettivo è raddoppiare il fatturato in due anni».

La strada sembra segnata: l’ultimo bilancio riferito al 2020 si è chiuso con una crescita del 40% rispetto ai 22 milioni fatturati nel 2019. Si punta molto, per continuare nella crescita, al nuovo prodotto fresco di datterino e ciliegino che dovrebbe partire a giugno. Sempre sul fronte del fatturato non viene sottovalutato il valore del mercato on line: l’accordo firmato da Gustibus con Alibaba prevede l’apertura di una vetrina con 6 prodotti destinati ad diventare presto 15 con l’obiettivo di avere uno spazio sulla piattaforma con una cinquantina di prodotti a marchio.

Loading...

Mentre sono in corso i lavori per far partire il primo impianto in Sicilia per il confezionamento in doypack «Un’idea che ha una doppia valenza - spiega Pecorino - in quanto intercetta da un lato le preferenze dei consumatori stranieri, dall'altro avrà un enorme impatto sul versante della sostenibilità ambientale».

Dal packaging che utilizza esclusivamente il vetro, Gustibus passerà gradualmente al doypack: le prime confezioni riguarderanno un prodotto destinato al canale Horeca per i mercati nazionali ed europei: una linea di sughi di pomodoro ciliegino e datterino, pensati specificatamente per le pizzerie e confezionati in buste da 5 chili.