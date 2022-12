Gusto: la cucina viennese del Dogenhof e i tramezzini di Trzsniewski

Un indirizzo per gustare la vera cucina viennese è nella Praterstraße nel 2° distretto, una via contornata da alberi e lunga circa un chilometro. All'altezza di Nestroyplatz, dove si trova il Teatro Nestroyhof - Hamakom la Praterstraße si allarga. Qui Tutto in un bellissimo palazzo del XIX secolo, ispirato alla Ca' d'Oro veneziana, ha la sua dimora il Dogenhof, primo locale di Vienna con un focolare all'aperto proprio nel mezzo del locale! Gli ambiziosi cuochi preparano tutti i piatti caldi nel forno a legna oppure direttamente sulla brace, in base agli ingredienti consigliati e arrivati freschi da produttori locali. Ogni giorno ci sono nuove creazioni e non mancano piatti freddi crudi o marinati. L'ultima trovata del gestore del Dogenhof è il private dinner allestito in un' appartamento privato dello stesso edificio dove in un ambiente in perfetto design anni 70 perfetto per gli appassionati di fotografia e in compagnia di un sottofondo musicale che arriva da dischi in vinile, lo chef prepara le pietanze davanti agli ospiti. Utilizzando solo una selezione di carni che arrivano da fornitori locali qui si possono gustare tartare di manzo oppure la zuppa di milza e fino alla carne al forno in stile vecchia Vienna. Per una pausa veloce invece si deve andare in Dorotheergasse 1 dove c'è lo storico TRZSNIEWSKI. Dal 1904 qui si mangiano i deliziosi tramezzini alla viennese secondo la tradizione del fondatore: piccoli pezzettini di pane nero con ingredienti (verdure, formaggi e carni) ridotti in deliziose creme smalmabili, consentendo un consumo semplice (niente posate e niente piatti ) solo un boccone e via . Ogni giorno ne vengono serviti oltre 5mila con più di 23 diversi condimenti. La ricetta più di successo è quella con pancetta e uova e via

