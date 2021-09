Gusto e bellezza con la pasta Di Martino tradizione italiana a tavola nel mondo

2' di lettura

La trafilatura al bronzo, la lenta essiccazione, il legame con il territorio e la qualità del prodotto. Sono le caratteristiche della Pasta di Gragnano Igp(Identificazione geografica protetta). Ed è su queste caratteristiche che ha sempre puntato il pastificio Di Martino, storica azienda campana oggi presente in 36 Paesi del mondo con 120 tipi di formati di pasta. Grazie al cobranding con Dolce&Gabbana, dal 2017, Di Martino si può dire abbia creato la boutique della pasta: «Grazie alle gioiose matite degli stilisti, la pasta Di Martino cambia look e diventa una vera e propria cartolina dall'Italia, che profuma le tavole e ravviva le dispense con fantasie dai colori mediterranei – racconta Giuseppe che qualcuno ha definito il guru della pasta –. I carretti siciliani, i pupi e l'immagine di Pulcinella, tutti elementi iconici della cultura italiana, incorniciano il nostro storico marchio». La pasta diventa un’esperienza ma anche simbolo di bellezza e di qualità. La scelta di Di Martino è sempre stata quella di «offrire al consumatore un prodotto d'eccellenza, buono al palato, tenace in cottura e altamente digeribile, grazie anche alla percentuale minima di proteine. Una pasta porosa e dal profumo intenso di grano, che non ha religione né limitazioni culturali, che si presta alle più disparate interpretazioni culinarie. Ma, soprattutto, una pasta 100% italiana».

Fiore all'occhiello della collaborazione tra il pastificio campano e Dolce&Gabbana gli eleganti e coloratissimi cofanetti in latta, la cui collezione si amplia di anno in anno, offrendo l'idea regalo perfetta per gli amanti del ‘buongusto' made in Italy. «Al loro interno – spiegano dall’azienda – , oltre a una ricca selezione di Pasta di Gragnano Igp, sono confezionati con cura i gadget ideati e realizzati da Dolce&Gabbana e, in alcuni casi, le lattine di pomodoro rigorosamente locale che riprendono il design delle scatole esterne e completano l'offerta gastronomica». I prodotti a marchio Dolce&Gabbana (e non solo ovviamente) sono disponibili presso i pasta store Di Martino di Napoli Piazza Municipio, Napoli Capodichino e Fico Eataly World a Bologna, oltre che nello shop online oltre che in punti vendita selezionati in Italia e in tutto il mondo.

Loading...