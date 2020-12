Guterres (Onu) ai leader: «Dichiarate l’emergenza climatica» È questo l’accorato appello lanciato dal segretario generale dell’Onu Antonio Guterres al summit virtuale sul clima che fa il punto sugli impegni dei governi a cinque anni esatti dalla firma dell’Accordo di Parigi il 12 dicembre 2015

Antonio Guterres (Reuters)

È questo l’accorato appello lanciato dal segretario generale dell’Onu Antonio Guterres al summit virtuale sul clima che fa il punto sugli impegni dei governi a cinque anni esatti dalla firma dell’Accordo di Parigi il 12 dicembre 2015

I leader mondiali devono, ciascuno nel proprio Paese, dichiarare lo stato di emergenza climatica per accelerare le misure di contrasto all’effetto serra. È questo l’accorato appello lanciato dal segretario generale dell’Onu Antonio Guterres al summit virtuale sul clima che fa il punto sugli impegni dei governi a cinque anni esatti dalla firma dell’Accordo di Parigi il 12 dicembre 2015.

«Qualcuno può ancora negare che ci troviamo di fronte a un'emergenza drammatica? - ha detto Guterres davanti a oltre 70 leader collegati in videoconferenza - Per questo motivo oggi invito tutti i leader del mondo a dichiarare lo stato di emergenza climatica nei loro paesi fino a quando non sarà raggiunta la neutralità delle emissioni di anidride carbonica».

Guterres ha detto che i pacchetti di ripresa economica lanciati sulla scia della pandemia di coronavirus hanno rappresentato un'opportunità per accelerare la transizione verso un futuro a bassa emissione di carbonio - ma ha avvertito che questo non sta accadendo abbastanza velocemente.

L’accordo di Parigi prevede l’obiettivo di contenere l’aumento della temperatura globale entro i 2 gradi centigradi, facendo ogni sforzo per avvicinarsi a +1,5 gradi. Gli Stati Uniti di Donald Trump si sono chiamati fuori dall’accordo ma la nuova amministrazione Biden si è impegnata a rientrarvi appena insediata.

Tra gli annunci presentati oggi, spicca quello del governo britannico, che metterà fine al suo sostegno e ai finanziamenti a favore di progetti all'estero su combustibili fossili. In sostanza Londra ha deciso di non accordare più il suo aiuto e sostegno finanziario a progetti riguardanti petrolio, gas e carbone.

Venerdì l’Unione Europea ha incrementato l’obiettivo di riduzione delle emissioni entro il 2030, portandolo dal 40 al 55%, rispetto ai livelli del 1990.