Guzzi, così l’aquila inventò la moto

3' di lettura

Cent’anni fa oggi. Era la primavera del 1921, un secolo fa in un’Italia scossa dalle turbolenze sociali. Il 15 marzo venne costituita a Genova, nello studio del notaio Paolo Cassanello in corso Aurelio Saffi, la Società Anonima Moto Guzzi. Lo statuto metteva nell’oggetto «la fabbricazione e la vendita di motociclette e ogni altra attività attinente o collegata all’industria metalmeccanica». Firme in calce: Emanuele Vittorio Parodi, armatore e generoso sottoscrittore finanziario; il figlio Giorgio Parodi, aviatore durante la guerra; Carlo Guzzi, meccanico aeronautico di grande competenza motoristica e aviatore che durante la guerra aveva volato e combattuto con Parodi.

L’aquila spicca il volo

Giorgio Parodi e Carlo Guzzi scelsero l’aquila dell’aviazione come logo dell’azienda, alla memoria dell’amico aviatore Giovanni Ravelli: tre amici che avevano deciso di darsi alle gare di moto e di fondare una casa costruttrice. Però nell’agosto del 1919 sull’aeroporto di Venezia San Nicoletto nella fase delicatissima dell’atterraggio si piantò il motore del Nieuport 11 e Revelli ne rimase ucciso.

Loading...

Nella primavera del 1921 Guzzi e Parodi scelsero il lago di Como, Mandello del Lario (allora in provincia di Como, oggi in provincia di Lecco), per costruire l’opificio. Sulla spianata creata dal torrente Meria, subito di là dalla massicciata della ferrovia Milano-Sondrio, c’era il terreno perfetto per costruire una palazzina uffici e quattro tese per l’officina.

Da allora la fabbrica è ancora lì, diventata enorme, ma sempre affacciata su via Emanuele Vittorio Parodi davanti alla massicciata del treno.

Moto Guzzi oggi

La Moto Guzzi ha passato indenne la storia d’Italia, dalla presa di potere di Benito Mussolini fino al contagio virale che minaccia gli italiani di oggi, dalla società agricola di un Paese popolato da milioni di analfabeti fino alla società smart e digital dell’analfabetismo di ritorno.