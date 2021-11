GVA Redilco & Sigest aprono le vendite di Milano 3.0

Ascolta la versione audio dell'articolo

Al via la commercializzazione di Milano 3.0 , il nuovo sviluppo residenziale promosso dal Fondo HighGarden, gestito da DeA Capital Real Estate Sgr Spa. Il ruolo di advisor e partner commerciale del progetto è affidato a GVA Redilco & Sigest. Il progetto, i cui lavori inizieranno nel 2022, è a firma di Atelier(s) Alfonso Femia, con sedi a Parigi, Genova e Milano che ha realizzato significative opere di rigenerazione urbana in Francia, Italia e altre città europee.

Lo sviluppo

Lo sviluppo si pone l’obiettivo di fornire una proposta abitativa moderna e all’avanguardia a Milano 3, articolandosi in sei edifici connessi da un boulevard pedonale integrato con la natura circostante, per un totale di circa 260 appartamenti, con tagli che vanno dai monolocali ai plurilocali, tutti ugualmente affacciati sul verde circostante o sul lago lungo il quale sorgeranno gli edifici.



Questi elementi possono essere scoperti sul sito e nell’info point di piazza Marco Polo a Milano 3, dove approfondire il progetto tramite strumenti multimediali interattivi, toccare con mano i materiali, visitare gli appartamenti attraverso la realtà virtuale oppure entrare in una casa esemplificativa.

Gli appartamenti saranno infatti in classe energetica A4, la più elevata prevista dalla normativa, e saranno tra i primi immobili residenziali in Italia dotati di certificazione LEED, programma sviluppato dalla U.S. Green Building Council che certifica un approccio orientato alla sostenibilità, riconoscendo le prestazioni degli edifici nel risparmio energetico ed idrico, nella riduzione delle emissioni di CO2 e nel miglioramento della qualità ecologica degli interni, dei materiali e delle risorse impiegate. L’architettura trae ispirazione dalla natura, che entra negli appartamenti attraverso bow-window e vetrate a tutta altezza, mentre gli ampi spazi privati esterni, tra cui logge coperte, giardini e terrazzi panoramici, consentono di godere della bellezza di ogni stagione.

Le facciate sono dotate di un prezioso rivestimento ceramico diamantato realizzato su disegno dell’architetto Alfonso Femia. Parchi alberati, prati ornamentali, specchi d’acqua e percorsi ciclopedonali offrono una nuova qualità dell’abitare. I residenti avranno accesso ad una serie di servizi, tra cui una conciergerie con videosorveglianza, una locker room dove ricevere le consegne a domicilio, un’area co-working con vista sul lago, un’area fitness indoor e outdoor, un’area giochi per i bambini, uno spazio per attività aggregative e locali riservati al deposito di biciclette e passeggini.