Gvs apre la filiale in Malaysia e fa rotta sulla Thailandia. Filtri hi tech e business sanitario le armi contro la crisi

Il produttore di filtri per auto, sanità e sicurezza vule espandersi in Asia Il nodo della frenata dell’automotive: l’azienda spiega che l’affermarsi del motore ibrido è per lei un vantaggio

Espandere, pure rimanendo essenziale il Nord America, la presenza in Europa e soprattutto in Asia. Poi: sfruttare le acquisizioni. Ancora: fare leva sullo sviluppo tecnologico, oltre che sulla presenza nel settore sanitario, per contrastare la recessione. Sono tra i focus di Gvs a sostegno del business.

L’oggetto sociale

Si tratta di priorità che, per meglio essere...