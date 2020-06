GVS da oggi a Piazza Affari: faro dei fondi sulla matricola

Gli investitori esteri

Insomma, una media azienda, sana, dinamica e, a detta di chi la conosce, con un management di qualità, che è piaciuta ai palati fini degli investitori esteri. Capital research ha prenotato ”a fermo” una quota del 3,26% della società post-offerta, disposto anche a pagare il prezzo massimo, fungendo così da “cornerstone investor” (è la prima volta per un’Ipo di Piazza Affari), ma anche il book è risultato di altissima qualità, con nomi del calibro di Threadneedle, Fidelity management research e Invesco.

L’offerta è stata alimentata quasi interamente da azioni messe in vendita dai soci storici: su 70 milioni di titoli complessivi solo 10 milioni sono di nuova emissione, con un introito di 81,5 milioni per le casse della società. A 8,15 euro per azione - prezzo, vicino al massimo del range indicativo di 7-8,3 euro per azione, fissato in collocamento dagli investitori istituzionali - GVS approda in Borsa con una capitalizzazione iniziale di 1,4 miliardi e un multiplo Ev/Ebitda (2020 e 2021) pari a 14,8 volte, che non è affatto disprezzabile, anche se nel complesso inferiore alla media del panel dei comparabili che comprende titoli industriali, del settore life sciences e italiani (Carel, Interpump e Ima, simili per caratteristiche).

La matricola bolognese è stata collocata per il 43% presso investitori Uk, per il 36% Us, per il 14% europei e solo per il 5% italiani, che l’hanno giudicata un po’ cara o comunque ben prezzata. Oggi la prova del 9 al debutto in listino, ma l’occasione è unica perchè nella stagione estiva non risultano altre Ipo in lavorazione a Piazza Affari.