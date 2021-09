Gwm Group lancia un’Opa sul 51% di Opportunità Italia per 35 milioni

2' di lettura

GWM Group lancia un’offerta pubblica di acquisto volontaria sul 51% circa delle quote del fondo immobiliare Opportunità Italia, gestito da Torre sgr spa , per un controvalore complessivo di circa 35,3 milioni di euro. Il prezzo offerto per quota è pari a 1.200 euro, che riflette un premio del 44% rispetto al prezzo di mercato. L’offerta conferma l’attivismo di GWM sul mercato dei fondi immobiliari quotati italiani, nonostante il periodo di incertezza causato dalla pandemia che caratterizza il settore...