H-Farm corre dopo riduzione perdita e vendita business Consultancy

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Il calo del «rosso» in bilancio e la cessione della business unit Consultancy spingono il titolo di H-Farm a Piazza Affari. Gli acquisti arrivano dopo la diffusione, martedì 12 aprile a mercati chiusi, dei conti del 2021 che vedono un valore della produzione gestionale in salita a 63,3 milioni, un ebitda «adjusted» stabile a -3,9 milioni e plusvalenze da cessione startup per 6,7 milioni. In calo, in particolare, la perdita di fine anno che passa dai 14,8 milioni del 2020 ai 5,6 milioni dello scorso anno.

La società, inoltre, ha annunciato una partnership strategica con il gruppo Jakala per la cessione della business unit Consultancy e un accordo quadro per lo sviluppo dell’ecosistema H-Farm Campus. Tirando le somme, si tratta di 38 milioni la valorizzazione al closing, per la cessione delle divisioni Innovation, Digital Marketing, ed Enabling Solution (di cui 5 milioni verranno reinvestiti da H-Farm nel capitale di Jakala Holding), di 3 milioni per il massimo valore raggiungibile con l’earn-out sui risultati dell’esercizio 2022 e di 4 milioni in relazione al valore dell’accordo commerciale con Jakala per lo sviluppo dell’ecosistema H-Farm Campus. Tra le novità, il consiglio di amministrazione ha nominato per cooptazione Roberto Lancellotti in sostituzione del consigliere Fabrizio Stella dimessosi lo scorso dicembre. Lancellotti, si legge nella nota della società, partner McKinsey dal 1994 al 2017, è stato responsabile Digital Europa e oggi, tra le altre cose, è un componente del comitato esperti del Pnrr per Pa Digitale per il ministro Vittorio Colao. H-Farm è una piattaforma d’innovazione che unisce in un unico luogo investimenti, servizi per le imprese e formazione.