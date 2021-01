Habitissimo: gli italiani scelgono di rifare la casa Il 64% degli intervistati ha apportato miglioramenti alla propria abitazione. Salgono del 7% le richieste di preventivi di Davide Madeddu

La pandemia non ha fermato l’edilizia privata. Che nonostante il blocco è cresciuta. E così proprio nell’anno del lockdown si è scoperta la necessità di sfruttare al massimo gli spazi esterni, o trovare soluzioni per ottimizzare gli spazi interni che diventano abitazione ma anche luogo di lavoro o palestra. È quanto emerge dal report 2020 di habitissimo, l’impresa web che si occupa di mettere in contatto offerta e domanda per il settore dell’edilizia, le ristrutturazioni ed i servizi per la casa e che il 30 dicembre ha acquisito Preventivi.it.



Nel report indicazioni sul settore anche nel periodo di restrizioni e prospettive per il futuro. Quanto ai dati: nel 2020 il numero di richieste di preventivo raccolte da habitissimo è cresciuto del 7 per cento rispetto al 2019.

«Una crescita minore rispetto all’anno precedente, ma un dato da leggere con positività se si tiene conto del lockdown e della situazione economica» si legge.

In crescita la percentuale di coloro che hanno effettuato lavori a casa. Tra coloro che sono stati intervistati da habiittimo, il 64% ha detto di aver effettuato opere nella propria abitazione. In questo caso si passa dalle piccole riparazioni sino a ristrutturazioni integrali o nuove costruzioni. C'è poi l'aspetto legato al rinnovamento degli interni e arredi. Ossia le attività per rendere più piacevole lo stare a casa.

«I lavori di imbiancatura rimangono in cima alla lista dei lavori eseguiti dagli utenti intervistati da habitissimo - chiarisce il report - con il 50% che ha tinteggiato l'intero immobile e circa il 48% che ha rinnovato una sola stanza o una sola parete».